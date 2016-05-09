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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۵۱

دومین مرحله رقابتهای گزینشی دوچرخه سواری؛

رکابزنان برتر رقابتهای قهرمانی کشور معرفی شدند

رکابزنان برتر رقابتهای قهرمانی کشور معرفی شدند

رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی کشور و دومین مرحله از مسابقات گزینشی رکابزنان برای حضور در المپیک برزیل با شناخت قهرمانان در مهریز یزد برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور در رده سنی امید و بزرگسال در حالی طی روزهای ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه در مهریز یزد دنبال شد که این رقابتها از سوی فدراسیون به عنوان دومین مرحله مسابقات گزینشی برای انتخاب اعضای تیم ملی اعزامی ایران به بازیهای المپیک ۲۰۱۶ برزیل اعلام شده بود. 

در نخستین روز این رقابتها بیش از ۴۰ رکابزن در قال ۲۴ تیم از سراسر کشور در ماده تیالم تریل انفرادی مسیر ۴۰ کیلومتری را رکاب زدند که در نهایت آروین معظمی گودرزی دوچرخه سوار ملی پوش کشورمان از تیم لرستان بر سکوی اول ایستاد. میرصمد پورسیدی از آذربایجان شرقی و بهنام آرین از یزد نفرات دوم و سوم شدند. 

در ادامه این مسابقات  امروز دوشنبه نیز رکابزنان در رشته استقامت جاده مسیر ۱۹۵ کیلومتری را طی کردند که در نهایت مهدی سهرابی از آذربایجان غربی به مقام قهرمانی رسید. آروین معظمی گودرزی از لرستان در این رشته در جایگاه دوم ایستاد و محمد گنج خانلو  از استان البرز سوم شد. 

قرار است کمیته فنی فدراسیون ۶ رکابزن را برای حضور در اردوهای تدارکاتی انتخاب کند. تور بین المللی آذربایجان که اواخر هفته جاری در سه استان شمال غربی کشور برگزار می شود به عنوان سومین مرحله از برنامه گزینشی رکابزنان اعزامی به المپیک اعلام شده است. مرحله دوم رقابتهای لیگ برتر باشگاه های کشور نیز به عنوان چهارمین و آخرین مرحله از مسابقات گزینشی المپیک از سوی فدراسیون اعلام شده است. 

کد مطلب 3620069

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