مراسم ارتحال امام خمینی (ره) با شکوه برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد ارتحال امام خمینی (ره)، بر لزوم برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم ارتحال امام خمینی (ره) در زنجان تأکید کرد و افزود: روز جمعه ۱۴ خردادماه مراسم عزاداری امام راحل در مصلی خاتمالانبیا (ص) زنجان برگزار میشود.
وی تأکید کرد: ستاد برگزاری مراسم در ارتباط با محل برگزاری مراسم عزاداری ارتحال امام در استان زنجان تصمیمگیری میکند و در کنار برگزاری مراسم باید اقدامات لازم برای اعزام مردم به مرقد مطهر امام خمینی (ره) نیز در دستور کار قرار گیرد.
استاندار زنجان گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مسئولیت برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی(ره)را بر عهده دارد و تصمیمگیری لازم برای برگزاری این آئین در این شورا انجام میشود.
وی بابیان اینکه باید تمهیدات لازم برای اعزام افراد به مرقد امام در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار گیرد، اظهار کرد: کمیته اعزام به مرقد مطهر امام راحل با مسئولیت سپاه انصارالمهدی(عج) برنامهریزیهای لازم را برای ثبت نام و اعزام افراد علاقهمند به حضور در مراسم عزاداری در مرقد امام راحل، در چارچوبهای ابلاغ شده انجام میدهند.
انصاری با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری ارتحال امام خمینی(ره)در شهرستانهای استان زنجان افزود: فرمانداران باید در این خصوص مدیریت لازم را در هر یک از شهرستانها اعمال کنند و در صورت مشاهده مشکل در خصوص اعزام افراد به تهران اقدامات لازم را انجام دهند.
نظر شما