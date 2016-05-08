اسامی شهدای مازندرانی مدافع حرم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه کربلای مازندران، اسامی نهایی شهدای مازندرانی دفاع از حریم اهل بیت (ع) در استان حلب از سوی سپاه مازندران به شرح زیر اعلام شد.

۱-شهید حبیب الله (بهمن) قنبری ـ بهشهر

۲- شهید رحیم کابلی ـ بهشهر

۳-شهید رضا حاجی زاده ـ آمل

۴-شهید حسن رجایی فر ـ بابل

۵-شهید سید رضا طاهر ـ بابل

۶-شهید سیدجواد اسدی ـ ساری

۷-شهید سعید کمالی ـ میاندورود

۸- شهید محمود رادمهر ـ ساری

۹-شهید علیرضا بریری ـ بابلسر

۱۰-شهید علی عابدینی ـ فریدونکنار

۱۱-شهید حسین مشتاقی ـ نکا

۱۲- شهید علی جمشیدی ـ نور

۱۳- شهید محمد بلباسی ـ قائم‌شهر

روابط عمومی سپاه کربلا ضمن تبریک و تسلیت به خانواده‌های معظم شهدای مدافع حرم و مردم استان لاله خیز مازندران، صمیمانه از جامعه رسانه‌ای استان و عموم مردم که با صبر و حوصله، متعهدانه و هوشیارانه هر گونه بهره برداری نظام سلطه و جبهه کفر از رسانه‌های داخلی و جوسازی منفی برای برهم زدن آرامش روانی جامعه را خنثی کردند، قدردانی می‌کند.

همچنین مراسم شب وداع شهید مدافع حرم، حبیب الله (بهمن) قنبری ساعت ۲۱ شام سه شنبه مورخ ۲۱/۲/۹۵ در مصلی نماز جمعه شهرستان بهشهر برگزار می‌شود و پیکر مطهر این شهید عزیز روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت از ساعت ۹ صبح از بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان بهشهر به سمت پارک ملت و از آنجا به سمت بهشت فاطمه این شهرستان بر روی دستان مردم شهیدپرور استان تشییع خواهد شد.

مراسم ویژه ۱۳ شهید مدافع حرم استان مازندران نیز از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر روز سه شنبه با حضور خانواده‌های معظم این شهدا در حسینیه عاشقان کربلا ساری برگزار می‌شود.