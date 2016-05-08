ضرورت تجهیز هلال احمر/ ماموریت روحانی به سازمان مدیریت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر حسن روحانی در جلسه هیئت دولت و پس از بررسی گزارش عملکرد جمعیت هلال احمر طی سه سال گذشته، با تقدیر از خدمات این نهاد در حوادث غیرمترقبه اظهارداشت: جمعیت هلال احمر با برخورداری از اعتماد عمومی دارای موقعیت ممتازی در جامعه بوده و حضورش موجب اطمینان و آرامش مردم است.

وی، تقویت و تجهیز جمعیت هلال احمر و تأمین امکانات مورد نیاز و موجودی انبارهای آن را یک ضرورت مهم و از جمله وظایف دولت دانست و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مأموریت داد نسبت به تأمین نیازمندی‌های جمعیت هلال احمر اقدام نماید.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه کشور ما ظرفیت‌های فراوانی دارد که در صورت برنامه‌ریزی و هماهنگی می‌تواند از خدمات‌رسانی جمعیت هلال احمر پشتیبانی کند، تصریح کرد: توان بالا و ناوگان بزرگ هلیکوپتری کشور و ظرفیت نیروهای مسلح در شرایط صلح، پشتوانه مهمی بویژه در حوادث غیرمترقبه برای خدمات هلال احمر بوده است و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز می‌بایست با هماهنگی و ارتباطات بیشتر برای توسعه این پشتیبانی‌ها اقدام کند.

روحانی همچنین ضمن تأکید بر توجه هرچه بیشتر جمعیت هلال احمر به جوانان و جذب آنان، خاطرنشان کرد: آموزش بهداشت و خدمات امدادی، سازماندهی و کسب مهارت‌های اجتماعی جمعیت هلال احمر می‌تواند به ارتقای توانمندی‌های جوانان و افزایش نشاط روحی و قابلیت‌های مشارکت آنان در جامعه منجر شود.

در این جلسه دکتر سیدامیرمحسن ضیائی رئیس جمعیت هلال احمر، گزارش مبسوطی از فعالیت ها و اقدامات هلال احمر در حوزه های مختلف ارائه داد.