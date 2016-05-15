خسرو قمری در گفتگو با خبرنگار مهر موفقیت تیم ملی کوهستان در مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی تایلند برگزار شد را نشات گرفته از یک برنامه ریزی چند ساله دانست و گفت: ما از مدتی پیش اقدام به تغییر ساختار تیم کوهستان کردیم و برنامه ریزی خوبی برای این تیم کردیم. تیم ملی در این مدت پوست اندازی کرد و با ترکیب جوان و با انگیزه ای راهی رقابتهای قهرمانی آسیا شد.

وی با بیان اینکه در مجموع از نتایج کل تیم در رقابتهای قهرمانی آسیا رضایت داریم، افزود: در کنار آن حضور مربی خارجی و برای اولین بار برپایی یک اردوی اروپایی باعث شد تا تیم پس از چند سال با ارزش ترین مدال آسیا برای این رشته یعنی کراس کانتری بزرگسالان را بدست آورد. البته تیم کوهستان قبل از این نیز دو مدال در رده جوانان داشته اما مدال بزرگسالان ارزش بسیار زیادی دارد.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری خاطرنشان کرد: ما در این مدت با اسپانسرهای خوبی برای حمایت از تیم دوچرخه سواری کوهستان وارد مذاکره شدیم. در یکی دوسال گذشته تیم کوهستان ایران از حضور یک حامی مالی بهره مند بوده است. این حامی در هزینه اردوها و مربی خارجی نیز ما را کمک کرده است. در کنار آن تجهیزات ورزشکاران ما را به روز کرده است.

قمری در ادامه به برگزاری مراحل انتخابی تیم ملی دوچرخه سواری برای حضور در بازیهای المپیک برزیل اشاره کرد و گفت: ما طی چهار مرحله سه رکابزن اعزامی به مسابقات المپیک را مشخص می‌کنیم. برای اینکه ورزشکاران همیشه در حالت آمادگی باشند در این مدت برنامه ریزی کردیم تا ورزشکاران در کوران مسابقه قرار گیرند. در حال حاضر با نگاهی به نتایج مسابقات لیگ و قهرمانی کشور تا حدی می توان به یک جمع بندی برای مشخص شدن ترکیب تیم رسید اما باید منتظر پایان هر چهار مرحله رقابتهای انتخابی باشیم.

وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص انتخاب مسیرهای کف رو برعکس مسیر مسابقات المپیک ف زمان کم و عدم برنامه ریزی برای تمرینات رکابزنان تا المپیک، گفت: مسیر المپیک کاملا مشخص است. هم مسیر کف رو داشته و هم سربالایی دارد. ورزشکاران ما باید در مسیرهای مختلف قابلیت های خود را آزمایش کنند. رکابزنان منتخب تیم ملی برای المپیک باید قابلیت رکاب زدن در مسیر کف و مسیر سربالایی را تواما داشته باشند.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری تصریح کرد: کمیته فنی فدراسیون بر برگزاری هر چهار مرحله مسابقات انتخابی المپیک نظارت می کنند. ترکیب تیم تا نزدیک المپیک مشخص نیست. سهمیه دوچرخه سواری ایران در المپیک به نام افراد نبوده بلکه سه سهمیه بی نام برای ایران ثبت شده است بنابراین ورزشکاران باید بدانند که برای حضور در ترکیب نهایی تیم باید از شرایط برنامه ریزی کمیته فنی تبعیت کنند چرا که این کمیته فنی فدراسیون است که پس از ارزیابی نهایی ترکیب تیم اعزامی را اعلام می کند و نظر اشخاص و نظر ورزشکاران در برنامه ها تداخلی ایجاد نکرده و تاثیری نداشته و اظهار نظر رکابزنان در این خصوص تنها نظرات شخصی آنان است و ما طبق برنامه ریزی پیش خواهیم رفت.

وی ادامه داد: ما در این مدت مجموعه ای از مسابقات را پیش رو داریم. مسابقات داخلی و خارجی برنامه ریزی شده است. مسابقات قهرمانی کشور و لیگ از برنامه های داخلی است. حضور رکابزنان درتور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان و در نهایت حضور در تور بین المللی فوجو ژاپن آخرین مرحله از برنامه های پیش روی انتخاب رکابزنان ملی پوش اعزامی به المپیک است.

وی در مورد زمان کم رکابزنان برای آمادگی قبل از المپیک هم گفت : در این مدت شرایط رکابزنان مد نظر طوری تدارک دیده شده که در کوران مسابقه قرار گیرند. از نظر جسمی و روانی آمده مسابقات شوند به طوریکه تقریبا یک ماه تحت فشار تمرینات بالا باشند و بعد ۲۰ روز قبل از المپیک یک استراحت و ریکاروی خواهند داشت. این برنامه ریزی همانند برنامه بهترین رکابزنان حاضر در تورهای مطرح اروپا طراحی شده است و قطعا رکابزنان ما چیزی کمتر از آنها ندارند و این برنامه ریزی به صلاح آنها خواهد بود.

قمری در خصوص مربی خارجی هم افزود : رکابزنان استقامتی در همه جا در فصل مسابقات با مربیان باشگاهی خود تمرین کرده و در رقابتها حاضر می شوند. و در نهایت تمرینات نهایی نزدیک به مسابقات را زیر نظر کمیته فنی یا مربی معرفی شده از سوی کمیته فنی دنبال می کنند و لازم نیست کار فنی خاصی را دنبال کنند چرا که همیشه آماده هستند. ما هم برای ملی پوشان از مربی داخلی زیر نظر کمیته فنی بهره خواهیم برد چرا که ورزشکاران ما در بخش پیست در مسابقات المپیک شرکت نمی کنند و فقط در بخش جاده ای نیازمند حضور یک مربی هستند.

وی با این وجود از احتمال حضور یک مربی خارجی هم خبر داد: البته با این حال ما به دنبال یک مربی خارجی هم هستیم. یک مربی استرالیایی قبل از این نظر مثبت خود را برای هدایت ملی پوشان اعلام کرده است. اگر ببینیم نظرات ما با وی موافق است و کمیته ملی المپیک هم نظر مثبتی روی وی داشته باشد از این مربی بهره می گیریم. البته هدف ما تنها المپیک برزیل نیست ما قصد داریم از این مربی بعد از المپیک برای حضور در بازیهای آسیایی اندونزی استفاده کنیم.

وی در پایان به برگزاری تور بین المللی آذربایجان اشاره کرد و گفت : این تور برای اولین بار با حضور ۲۲ تیم داخلی و خارجی و همراه با افزایش جوایز برنامه ریزی شده است. این تور از افتخارات دوچرخه سواری ایران است و برگزاری آن در این سطح بالا و با حضور رکابزنان خارجی محل مناسبی برای محک رکابزنان اعزامی به المپیک است.