سیل و رانش زمین بر آلام مردم یمن افزوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، بر اساس برآوردهای جمعیت هلال احمر یمن، نزدیک به ۳۰ هزار نفر از این سیل خسارت دیده و بیش از هزار خانه ویران شده اند.

فؤاد المکحدی، دبیرکل جمعیت هلال احمر یمن گفت: «مردم از درگیری مسلحانه، دو طوفان متوالی و اکنون بارش شدید و سیل، آن هم همگی در طول یک سال، در رنج بوده اند. از تمامی ساز و کارهای لازم برای کنار آمدن با شرایط استفاده شده و ظرفیت پاسخگویی دفاتر و داوطلبان نیز محدود است.

در برخی مناطق، به دلیل مسدود شدن راه ها و رانش زمین، ارتباط کل جمعیت با دیگران قطع شده است. حتی با وجود فروکش کردن سیلاب، آب های راکدی که باقی مانده اند موجب افزایش نگرانی در رابطه با شیوع مالاریا و تب دانگ شده اند.

المکحدی افزود: «استان هایی که بیش ترین خسارات را متحمل شده اند عبارتند از ابین، عمران، حجه و حدیده، که در آن ها نیاز فوری به مواردی مانند آب پاک، غذا، سرپناه، کمک های درمانی و اقلام بهداشتی به چشم می خورد. ما در کنار شرکای نهضتی خود بیش ترین تلاش ممکن را می کنیم تا خود را در اسرع وقت به نیازمندان برسانیم.»

کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) و فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC) از جمعیت هلال احمر یمن و از تیم های این جمعیت که در خط مقدم مشغول پاسخگویی به چالش های بشردوستانه ی ناشی از بحران اخیر هستند، پشتیبانی می کنند.

پیتامبار آریال، قائم مقام نماینده ی فدراسیون بین المللی در یمن گفت: «با وجود چالش های مداوم در سطح کشور، جمعیت هلال احمر یمن توانسته تیم ها و منابع لازم را به منظور پاسخگویی به نیازهای فوریِ ناشی از بلایای طبیعی اخیر بسیج کند. وقتی تمامی شرکای نهضت با هم همکاری کنند، ه تیم های داوطلبان هلال احمر امکان داده می شود تا واکنشی اثربخش تر از خود نشان دهند.»

عمران، حناه، قره مشاه و کوهستان الملح در حدیده، منطقه ی المخادر در عب، و وادی شارس در حجه از جمله مکان هایی هستند که تیم های هلال احمر در آن ها کمک رسانی کرده اند. در حدود ۹ هزار نفر که از سیل اخیر صدمه دیده اند بسته های غذایی دریافت و ۴هزار نفر هم که به دلیل بالا آمدن سطح آب آواره شده اند، وسائل ضروری زندگی شامل اقلام بهداشتی گرفته اند.

توزیع اقلام امدادی و ارزیابی نیازهای ناشی از سیل همچنان ادامه خواهد یافت. این در حالی ا ست که فعالیت های بشردوستانه ی مربوط به درگیری یمن هم به طور موازی اجرا می شوند.

الکساندر فِیت، ریاست نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در یمن گفت: «در حالی که بارش اخیر و سیلاب های ناشی از آن بر آلام یمنی ها افزوده است، هم چنان لازم است در نظر داشته باشیم که درگیری در کشور یک سال است که ادامه داشته و زندگی مردم را به ویرانی کشانده است. این درگیری دلیل اصلیِ مرگ مردم و شدت گرفتن نیازهای بشردوستانه است.»

