تعرفه های ۹۵ را آبان ۹۴ دادیم/پرداختی بیماران بستری رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی در برنامه بررسی پدیده زیرمیزی که شب گذشته از شبکه خبر روی آنتن رفت، اظهارداشت: در سال های گذشته پرداخت های غیرقانونی در بیمارستان های دولتی و خصوصی رواج داشت اما در دولت یازدهم، با همکاری جامعه پزشکی توانستیم این وضیعت را کنترل کنیم، بطوریکه در حال حاضر حتی یک مورد دریافت زیرمیزی در بخش دولتی نداریم.

وی در خصوص تعیین و ابلاغ تعرفه های پزشکی، با عنوان این مطلب که ۷۰ تا ۸۵ درصد هزینه های درمان مربوط به نیروی انسانی است، گفت: وزارت بهداشت با همکاری سازمان نظام پزشکی، تعرفه های سال ۹۵ را آبان سال ۹۴ به شورای عالی بیمه ارائه کردیم.

سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه ابلاغ تعرفه ها در آغاز هر سال، مشکل ۱۰ ساله است، افزود: به غیر از یک سال، هیچ وقت تعرفه ها به موقع اعلام نشده است.

وی ادامه داد: امسال امضای وزارت بهداشت برای قیمت تمام شده خدمات درمانی وجود دارد و سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده جامعه پزشکی، این موضوع را قبول دارد.

حریرچی با عنوان این مطلب که خط قرمز وزارت بهداشت پرداختی از جیب مردم بابت هزینه های درمانی است، گفت: در سال ۹۳ تعرفه های خدمات بستری و جراحی در حدود ۹۸ درصد رشد داشت و ما تضمیم کردیم که اگر تعرفه ها نزدیک به واقعی شدن باشد، پدیده زیرمیزی را از بین می بریم.

سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه برای برخورد با زیرمیزی راهکارهای مختلفی اندیشیده ایم، تصریح کرد: رصد بیماران بستری بعد از ترخیص از بیمارستان، یکی از اقداماتی است که انجام می دهیم.

وی در همین زمینه ادامه داد: یعنی، تا یک ماه بعد از ترخیص بیمار از بیمارستان اعم از دولتی و خصوصی، با او تماس گرفته می شود و میزان پرداختی او بابت هزینه های بیمارستان که می بایست تنها از طریق فاکتور باشد، رصد می شود. اگر بیمار پرداختی اضافه ای داشته باشد، قطعا با دریافت کننده پول برخوردار خواهد شد