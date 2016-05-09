همدان در مسابقات جودو بانوان منطقه یک کشور قهرمان شد

جلال نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات جودو منطقه یک کشور اظهار داشت: این رقابت‌ها با حضور ۶ تیم در دو رده سنی نوجوانان و جوانان از استان‌های همدان، آذربایجان شرقی، زنجان به‌صورت دوره‌ای برگزار شد.

وی افزود: در این رقابت‌ها برترین جودوکاران منطقه یک کشور برابر یکدیگر به رقابت پرداختند که جذابیت این مسابقات به اوج خود رسید.

رئیس هیئت جودو استان همدان با اشاره به نتایج تیمی مسابقات منطقه یک کشور گفت: در پایان تیم استان همدان در رده سنی نوجوانان با ۷ طلا و ۲ نقره اول شد، آذربایجان شرقی با یک طلا، ۲ نقره و یک برنز دوم و زنجان با ۳ نقره و ۴ برنز سوم شد.

نصرپور عنوان کرد: در رده سنی جوانان همدان با ۵ طلا، ۳ نقره و یک برنز اول، آذربایجان شرقی ۳ طلا و ۲ نقره دوم و زنجان با ۲ برنز سوم شد.

وی با اشاره به نتایج انفرادی این مسابقات گفت: در بخش انفرادی رده سنی نوجوانان، وزن ۴۰- کیلوگرم شیرین رضایی از همدان، وزن ۴۴- کیلوگرم آرمینا بازافکن از همدان، وزن ۴۸- کیلوگرم لیلا سیاوشی از همدان، وزن ۵۲- کیلوگرم اسما نادری از همدان، وزن ۵۷- کیلوگرم مائده وفایی، وزن ۶۳- حدیث قیاسوند از همدان، وزن ۷۰- کیلوگرم مریم بربط از همدان، وزن ۷۰+ کیلوگرم الهه قنبری از آذربایجان شرقی نفرات برتر شدند.

رئیس هیئت جودو استان همدان یادآور شد: در رده سنی جوانان وزن ۴۴- کیلوگرم شیوا جهانگیری از همدان، وزن ۴۸- کیلوگرم رقیه خدابنده لویی از همدان، وزن ۵۲- کیلوگرم صدیقه قاسم‌زاده از آذربایجان شرقی، وزن ۵۷ – کیلوگرم زهرا خرمی از همدان، وزن ۶۳- کیلوگرم سمانه قنبری از همدان، وزن ۶۷- کیلوگرم زیبا اکبری آذربایجان شرقی، وزن ۷۸+مریم یوسفی از همدان نفرات برتر شدند.

وی با اشاره به موفقیت‌های بانوان جودوکار استان همدان بیان کرد: جودوکاران همدانی ازنظر فنی یک سر و گردن از سایر استان‌ها بالاتر هستند و بانوان همدانی در اردوهای تیم ملی به‌صورت مداوم حضور دارند.

رئیس هیئت جودو استان همدان عنوان کرد: بانوان همدان در سال‌های گذشته در رده نوجوانان و جوانان قهرمان کشور شدند و همدان در بخش بانوان و کاتا حرف اول را در کشور می‌زند.

نصرپور بابیان اینکه توانمندی مربیان جودو همدان موجب رشد روزافزون این رشته شده است، گفت: حضور کبری کرمی و مژگان کولیوند از مربیان بسیار قدرتمند همدان در تیم ملی ایران باعث رشد قابل‌ملاحظه جودو بانوان در همدان شده است.

وی یادآور شد: کبری کرمی از مربیان خوب همدان به‌عنوان برترین مربی چهارمین دوره لیگ بانوان کشور شناخته‌شده که این از افتخارات مربیان هیئت است.