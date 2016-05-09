مقاومت فلسطین دیدار ترکی فیصل باعمیدور رامحکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ائتلاف گروه های مقاومت فلسطین دیدار «ترکی فیصل» رئیس سابق اطلاعات عربستان با «یعقوب عمیدور» مشاور سابق امنیت ملی رژیم صهیونیستی را محکوم و تاکید کرد که عادی سازی روابط با این رژیم به زیان موضوع فلسطین است.

ائتلاف گروه های مقاومت فلسطینی اعلام کرد که این دیدار به منزله عادی سازی روابط بین عربستان و رژیم صهیونیستی است که پس از سلسله دیدارهای سری و علنی بین مقامات سعودی و صهیونیست ها صورت می گیرد.

این ائتلاف در بیانیه ای تاکید کرد که نقش رهبران و شاهزاده های سعودی در تحولات و تجاوز مستمر به مردم یمن، سوریه، عراق و لیبی و تغذیه فتنه های مذهبی در سایه همکاری و هماهنگی بین عربستان و رژیم صهیونیستی و در راستای ضربه به ملت های منطقه و تجزیه و تقسیم آن به منظور محو موضوع فلسطین صورت می گیرد.

ائتلاف گروه های مقاومت فلسطین ملت های عربی و جریان های زنده را به رویارویی سیاسی با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی فراخوانده و نسبت به نقشه عربستان برای طرح عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی در جریان اجلاس آینده سران عرب و تلاش برای اجرای طرح های خصمانه علیه حقوق مردم فلسطین و امت اسلامی هشدار داد.