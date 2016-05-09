استقبال پوتین از سفر رئیس جمهور قزاقستان به مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «نورسلطلان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان در جشن ملی روز پیروزی روسیه در مسکو حاضر شد و با مقامات این کشور دیدار کرد.

ولادیمیر پوتین با استقبال از حضور رئیس جمهور قزاقستان درمسکو گفت: سفر نزربایف به مسکو موجب تحکیم روابط دو کشور خواهد شد.

پوتین گفت در سالهای اخیر شرایط منطقه به گونه ای بوده است که اعتماد بین کشورهای حوزه اوراسیا کم رنگ شده است و این گونه اقدامات موجب تحکیم روابط خواهد شد.

پوتین در دیدار همتای قزاق خود افزود: این سفر نشانه ای از آینده درخشان منطقه است و می تواند موجب رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی بین کشورها شود.

وی اظهار امیدواری کرد روابط مسکو و آستانه در آینده نیز بیشتر شود.

هر سال روسیه نهم ماه می جشنی با عنوان روز پیروزی به مناسبت شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم برگزار می کند.