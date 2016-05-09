به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث‌الدین طه محمدی صبح دوشنبه در جلسه هیئت‌امنای غدیر و مهدویت استان همدان با بیان اینکه مسائل غدیر و مهدویت که جزو اصلی‌ترین اصول عقاید شیعه است نیازمند کار و فعالیت زیاد است، ادامه داد: اجرای جشن‌های غدیر و نیمه شعبان با توجه به اینکه هنوز عقلانیت و عرفان در جامعه آن‌چنان‌که شایسته است وجود ندارد، باید ادامه داشته باشد.

امام‌جمعه همدان بابیان اینکه جشن‌ها و اعیاد مذهبی از مظاهر واجب‌الاجرا در جامعه هستند، گفت: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرمایند که شعائر الهی را تعظیم کنید اما ما نیز باید شعائر الهی را بشناسیم.

وی بابیان اینکه از ظاهر می‌توان به باطن رسید و تا ظاهر درست نشود باطن نیز درست نخواهد شد، گفت: باید شعائر الهی را هرچه باشکوه‌تر و با جلال بیشتر و بهتر تعظیم و احترام کنیم چراکه نشانه تقوای قلب است.

آیت الله غیاث‌الدین طه محمدی با بیان اینکه اگر دین مقدس اسلام را تجزیه کنیم همچون سیبی است که دارای پوسته بیرونی خوش‌رنگ و یک محتوای درونی است، گفت: سیب از لطیف‌ترین میوه‌هاست چراکه اگر پوست آن را بگیریم بعد از دقایقی سیاه و رنگش تغییر می‌کند ولی اگر پوست داشته باشد ماندگاری بیشتری خواهد داشت.

شعائر دین در بلواها و مسائل آخرالزمان اثرگذار و نجات‌بخش است

وی بابیان اینکه امام صادق(ع) در روایتی می‌فرمایند که اگر کسی در طول عمرش سیب بخورد به مریضی مبتلا نمی‌شود، گفت: شعائر دین که شامل جشن‌های باشکوه می‌شود در بلواها و مسائل آخرالزمان فوق‌العاده اثرگذار و نجات‌بخش است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه شعائر الهی باید نمود بیرونی داشته باشد نه اینکه در پستوها کارکرد، گفت: اذان از شعائر دین ماست و شعائر باید درملأعام باشد چراکه شعائر به معنای بانگی رسا است تا عالمیان بفهمند و بدانند.

وی با اظهار به اینکه متأسفانه دشمن در عزاداری‌های ما نفوذ کرده و محتوی آن‌ها را تغییر داده است، گفت: بیرون آمدن مردم و عزاداری آنها در خیابان‌ها و معابر موجب پی بردن به حقیقت عاشورا از راه همین شعائر می‌شود.

آیت الله محمدی با تاکید بر اینکه در جشن‌ها و مراسم‌ باید تزیین‌ها به خیابان‌ها کشیده شود چراکه در مساجد نهایتاً ۵۰۰ نفر حاضر شوند ولی در خیابان‌ها افراد بیشتری را می‌توان پوشش داد، گفت: باید با برنامه‌ریزی‌های مناسب و دعوت از مداحان و سخنرانان مجرب باعث جذب مردم و عده‌ای بیشتر شد.

وی با تأکید بر انجام فعالیت هرچه بیشتر توسط هیئت‌های فرهنگی و مذهبی گفت: از همین راه‌ها است که می‌توان بسیاری از افرادی که وضعیت ظاهری درست و درمانی ندارند و بی‌حجاب هستند را جذب و در مسیر درست هدایت کرد.

ظاهرسازی مناسب مکان‌های برگزاری مراسم‌مذهبی در دستور کار هیئت‌ها باشد

امام جمعه همدان با اشاره به اینکه حال انسان در حرم امام رضا(ع) و حرم ائمه بقیع متفاوت است، گفت: ظاهرسازی مناسب مکان‌های برگزاری مراسم‌مذهبی باید در دستور کار هیئت‌های مذهبی باشد چراکه جذابیت معنوی یکی از عوامل جذب افراد است.

وی با تاکید بر اینکه اگر به نحو احسن برای غدیر کار می‌کردیم امروز باید بسیاری از اهل تسنن به مذهب شیعه گرویده بودند، ادامه داد: فواید جشن‌ها در جذب افراد با عقاید مختلف مشهود خواهد بود.

آیت الله محمدی با بیان اینکه جشن‌ها و عزاداری‌ها برای ائمه معصوم از بهترین کارها است که باید حفظ شود بر لزوم ایجاد کانونی برای فعالیت تخصصی در بحث مهدویت تاکید کرد و گفت: امروز بسیاری از شبهات هستند که باید افراد و اشخاص متخصص پاسخ بدهند تا موجب شبهه‌های بیشتر نشود.

بسیاری از احادیث ناب خام و بدون استفاده مانده‌اند

نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه همدان جمع‌آوری سلسه روایات از اهل‌بیت (ع) راجع به مهدویت را متذکر شد و گفت: بسیاری از احادیث ناب وجود دارد که خام و بدون استفاده مانده‌اند.

وی بابیان اینکه به ساخت بنا و مکانی برای گذران امور مهدویت نیاز نیست، گفت: اگر استاد متخصص و شاگرد عاشق وجود داشته باشد کارها پیش می رود چراکه بیش از ۱۰۰ حسینیه همدان تعطیل هستند که می‌توانند با رایزنی با متولیان پذیرای کلاس‌ها و برنامه‌های مهدویت باشند.

آیت الله محمدی بابیان اینکه بسیاری به دنبال مطالبند و از زمان ظهور حضرت سؤال می‌پرسند، گفت: هرکس برای ظهور حضرت مهدی(عج) زمان تعیین کند برابر روایات کذاب و دروغ‌گو است.

وی با بیان اینکه همچنان که در روایات موجود است ظهور حضرت دو نشانه دارد و آن‌هم بیرون آمدن شمشیر ذوالفقار از غلاف و باز شدن پرچم است و هرزمانی که خداوند اجازه دهد این نشانه‌ها آشکار و امام زمان (عج) ظهور خواهند کرد، گفت: در روایتی آمده که قبل از ظهور امام زمان نیم و یا یک‌هشتم جمعیت جهان می‌میرند.

امام جمعه همدان با تأکید بر اولویت‌دار کردن امورات گفت: امروز باید تربیت افراد در راستای شناساندن مهدویت از حوزه‌های علمیه که آشنایی بیشتر با ادبیات عرب و صرف و نهی‌ها هستند شروع شود زیرا درک و فهم این احادیث کار هرکسی نیست و ممکن است موجب رنگ باختن آن شخص ناآشنا شود.

وی بابیان اینکه در روایات آمده که هرکس حجت زمانش را نشناسد مشرک از دنیا خواهد رفت، گفت: امروز باید دید که در اولویت‌های اول چه چیزی لازم است که امروز نیاز به اساتید خبره از اولویت‌ها است.