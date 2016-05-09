۶ مورد نقض آتش بس در سوریه طی ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مرکز روسی نظارت بر آتش بس در سوریه مستقر در پایگاه حمیمیم از ۶ مورد نقض آتش بس در سوریه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد که ۴ مورد آن در استان دمشق و ۲ مورد دیگر در استان حلب سوریه به وقوع پیوسته است.

این مرکز که وابسته به وزارت دفاع روسیه است در بیانیه ای اعلام کرد که تروریست های گروه موسوم به جیش الاسلام ۴ مرتبه مواضع نیروهای دولتی در استان دمشق را مورد حمله خمپاره ای قرار دادند. تروریست ها همچنین مناطق حی الزهراء و الخالدیه در شهر حلب را بمباران کردند.

مرکز روسی نظارت بر آتش بس در سوریه با بیان اینکه آتش بس در سوریه در اغلب مناطق این کشور پایدار است تعداد شهرها و مناطقی را که به آتش بس پیوسته اند ۹۵ منطقه اعلام کرد.

این مرکز همچنین تصریح کرد که عناصر گروه ترورییستی جبهه النصره به عملیات نظامی خود علیه نیروهای دولتی در اطراف شهر حلب ادامه داده و مناطق الشیخ مقصود، العامریه و فرودگاه نظامی النیرب را بمباران کردند.