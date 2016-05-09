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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۶:۳۷

کشته شدن دو مامور امنیتی مصر در العریش

کشته شدن دو مامور امنیتی مصر در العریش

دو مامور پلیس مصر در حمله تروریستی در العریش کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، در پی حمله تروریستی عناصر مسلح به پست امنیتی در منطقه الشلاق در محور العریش-شیخ زوید دو مامور پلیس مصر کشته شدند.

یک منبع پزشکی در شمال سیناء با اعلام انتقال دو مامور از نیروهای امنیتی مصر به بیمارستان العریش، از کشته شدن آنها در یک کمین در منطقه شیخ زوید خبر داد.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی تصریح کرد که نیروهای امنیتی با حمله تروریستی عناصر مسلح به پست واقع در منطقه الشلاق در محور العریش-شیخ زوید مقابله کردند که در پی آن ۵ نفر از عاملان تروریستی این حمله کشته و زخمی شدند.

گفتنی است، طی دو سال گذشته صدها نفر از افراد ارتش و پلیس مصر در حملات تندروها در شمال سیناء کشته شده اند. ارتش مصر می گوید در عملیاتی که با همکاری پلیس در این مناطق انجام می شود صدها نفر از این عناصر را کشته است.

این در حالی است که عبدالفتاح السیسی رئیس‌ جمهور مصر اخیرا حالت فوق‌ العاده در شبه‌ جزیره سینا را برای سه ماه دیگر تمدید کرد.

 

کد مطلب 3620111

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