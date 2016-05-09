فعالیت های پارلمان عراق از روز سه شنبه از سرگرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، ریاست پارلمان عراق با اعلام از سرگیری فعالیت های پارلمان از روز سه شنبه (۲۱ اردیبهشت)، کمیسیون های پارلمان را به برگزاری جلسات معمول خود به منظور تهیه و تصویب قوانین دعوت کرد.

ریاست پارلمان عراق در بیانیه ای اعلام کرد که نمایندگان باید از روز سه شنبه در پارلمان حاضر شده و به انجام وظایف قانونگذاری و نظارتی در چارچوب کمیسیون های خود بپردازند. ریاست پارلمان عراق همچنین کمیسیون ها را به برگزاری جلسات معمول خود برای تهیه قوانین ضروری و مورد نیاز دعوت کرده است.

ریاست پارلمان عراق تاکید کرد که زمان جلسه عمومی به محض پایان آماده سازی فنی ساختمان پارلمان مشخص خواهد شد.

دفتر رسانه ای حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز یکشنبه اعلام کرد که دولت تدابیر لازم را برای امنیت برگزاری جلسات پارلمان و حفاظت از نهادهای دولتی اتخاذ نموده است. این دفتر خاطرنشان کرد که تغییر یگان حفاظت از پارلمان با یگانی دیگر از وزارت دفاع بنا بر درخواست سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق انجام شده است.

گفتنی است که پارلمان عراق در نتیجه بالا گرفتن اختلافات بین نمایندگان متحصن که با هیات رئیسه کنونی پارلمان مخالف هستند و همچنین حامیان هیات رئیسه مذکور دچار بحران شده است. ضمن اینکه تظاهرات کنندگان عراقی روز ۳۰ آوریل گذشته با حمله به منطقه سبز بغداد وارد ساختمان پارلمان شدند.