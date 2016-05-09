استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی برای حل مشکلات استان ها

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر احمدی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مقصد سفرهای استانی رئیس براساس شرایط آب و هوایی فصول سال و سنجش شرایط توسط رئیس جمهور انتخاب می شود، اظهار کرد: هیچ اولویتی از باب نوع استان ها و برتری در نوع وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه سه شنبه هفته جاری شاهد حضور رئیس جمهور و تنی چند از وزرا و معاونانش در استان کرمان خواهیم بود، گفت: کرمان بیست و هفتمین مقصد سفر استانی رئیس جمهور است.

جانشین رئیس ستاد سفر کاروان تدبیر و امید گفت: براساس تاکیدات رئیس جمهور این ستاد باید پیش از سفر تمامی کارهای کارشناسی برای مقدمات سفر را انجام داده و شرایط استان به لحاظ توسعه و پروژه ها برای رئیس جمهور ترسیم شود.

احمدی با اشاره به اینکه پیش از سفر طی جلساتی با حضور استاندار کلیه پروژه های دارای ردیف ملی بررسی می شود، افزود: همزمان استعداد بخش غیردولتی نیز در استان مورد بررسی قرار می گیرد.

وی همچنین از برگزاری جلسه ای در تهران با حضور مدیران عامل بانک ها، بنیاد و مجموعه هایی که توان مالی، اجرایی و فنی دارند خبر داد و اظهار کرد: کرمان یکی از استان های بزرگ کشور به لحاظ خاک، فرهنگ و ریشه تاریخی بوده و شخصیت های بزرگی از این استان خدمات ارزنده ای به انقلاب و کشور ارائه کرده اند.

حل تمامی مشکلات با یک سفر امکان پذیر نیست

جانشین رئیس ستاد سفر کاروان تدبیر و امید ادامه داد: اما باید بپذیریم ضمن استعدادهای قوی؛ محرومیت هایی در این استان به ویژه در مناطق جنوبی شاهد هستیم.

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه «قانونمدار و راستگو هستیم و باید به گونه ای با مردم رفتار کنیم که واقعی باشد» افزود: اینکه تمام مشکلات با یک سفر قابل حل است امکان پذیر نیست چرا که قانون این ظرفیت را در اختیار وی قرار نداده است اما حداکثر استفاده از ظرفیت های قانونی مدنظر قرار داده شده است.

احمدی عنوان کرد: تصمیمات اتخاذ شده برای استان کرمان در بخش راه، عمران شهری، آب و فاضلاب، برق، کشاورزی، علمی، فرهنگی، سلامت، ورزش و جوانان، گردشگری، گازرسانی، صنعت و معدن و سایر موارد است که بخشی از اعتبارات آنها دولتی و بخشی غیردولتی است.

جانشین رئیس ستاد سفر کاروان تدبیر و امید از فعالیت بنیاد مستضعفان در قلعه گنج به عنوان برنامه برجسته در استان کرمان یاد کرد و افزود: نوع تصمیمات در سفر رئیس جمهور به کرمان در حد و وسع استان قابل تامل و توجه خواهد بود.

وی با اشاره به استقبال از رئیس جمهور بعد از ورود به فرودگاه کرمان گفت: از ساعت ۹ صبح از میدان بسیج تا مصلی استقبال مردمی انجام شده و سپس حجت الاسلام روحانی با مردم سخن می گوید.

احمدی در خصوص اهمیت حضور مردم در آیین استقبال تصریح کرد: تجمع مردم به معنای امنیت و وحدت ملی بوده و آثار آن در دنیا مشاهده می شود.

وی از دیدار رئیس جمهور در بعدازظهر روز سه شنبه با علما، ایثارگران، نخبگان و کار آفرینان خبر داد و اظهار کرد: جلسه شورای اداری با مدیران استان برای ارزیابی وضعیت ادارات و استماع نظرات مسئولین برگزار می شود.

امکان حضور رئیس جمهور در شهرستان ها وجود ندارد

احمدی از احتمال بازدید رئیس جمهور از یک پروژه طی این سفر خبر داد و گفت: به دلیل فشردگی برنامه ها امکان حضور شخص رئیس جمهور در شهرستان ها وجود ندارد اما وزرا یا معاونان وی در تمامی شهرستان ها حضور پیدا کرده و برنامه ها را دنبال می کنند.

وی عنوان کرد: نمایندگان ویژه رئیس جمهور در سفر به شهرستان ها بعد از بررسی شرایط نکات را جمع بندیی کرده، قبل از جلسه شورای اداری به اطلاع رئیس جمهور می رسانند و بعد از اخذ تصمیمات لازم در تهران در دستور پی گیری قرار می گیرد.

بررسی وضعیت گذشته استان اساس اخذ تصمیمات

احمدی اساس تصمیمات را بررسی وضعیت استان در گذشته دانست و ادامه داد: مصوباتی که در گذشته به هر دلیلی اجرایی نشده اند و پروژه های نیمه تمام باید تعیین تکلیف شود و تمام تلاش دولت بر این است که پروژه هایی که بیت المال در آنها هزنیه شده است را به نتیجه برساند؛ هرچند این پروژه ها مربوط به دولت یازدهم نباشد.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور، رئیس جمهور احاد ملت بوده و فراتر از احاد سیاسی است افزود: بر این اساس حجت الاسلام روحانی خود را قبال کسانی که به وی رای نداده اند نیز مسئول و پاسخگو می داند.

احمدی در خصوص پی گیری مصوبات سفرهای استانی گفت: سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور سازکاری را در حوزه معاونت اجرایی تعریف کرده که همه وعده ها و تصمیمات بعد از سفر به صورت مشخص و دوره ای پی گیری شود.