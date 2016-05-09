به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، اعضای هیأت مذاکره کننده یمنی با «صباح الخالد الأحمد الصباح» دیدار و گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، وزیر خارجه کویت در جریان این دیدار ضمن ابراز امیدواری برای موفقیت مذاکرات صلح یمن اعلام کرد: کویت تمام تلاش خود را برای تثبیت آتش بس در یمن به کار خواهد بست.

وی همچنین ضمن اعلام حمایت کویت از راه حل سیاسی برای برون رفت از بحران کنونی یمن، اظهار داشت: راه حل سیاسی تنها راهکار برون رفت از بحران کنونی است.

از سوی دیگر، اعضای هیأت مذاکره کننده یمنی در جریان این دیدار در خصوص موانعی که در مسیر تحقق صلح وجود دارد، سخن گفتند.

اعضای این هیأت تأکید کردند که راه حل سیاسی و تشکیل یک دولت انتقالی توافقی تنها راهکار برون رفت از بحران کنونی است.

اعضای هیأت مذاکره کننده یمنی در جریان این دیدار همچنین ضمن محکومیت جنایت اخیر سعودیها در شهر نهم واقع در صنعاء اعلام کردند: نقض مکرر آتش بس از سوی سعودیها عامل مهمی است که مذاکرات صلح را تهدید می کند.