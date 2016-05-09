تیم فوتسال آرش نوین قم نماینده قزوین را گلباران کرد

علی مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دور گروهی مسابقات فوتسال لیگ بزرگسالان کشور که حکم مسابقات انتخابی لیگ دسته دوم فوتسال ایران را دارد روز یکشنبه در همدان دنبال شد و نماینده قم موفق شد چهارمین پیروزی پی در پی خود را به دست بیاورد.

وی افزود: نماینده قم که با ترکیبی بسیار جوان و بومی وارد این مسابقات شده پس از اینکه این پیکار‌ها را خوب آغاز نکرد اما رفته رفته به شرایط آرمانی رسید و در ‌‌نهایت توانست چهارمین بازی خود را با برد پشت سر بگذارد اما این پیروزی پرگل برای صعود کافی نبود.

مدیر تیم فوتسال آرش نوین قم گفت: ششمین دیدار تیم آرش نوین در همدان برابر تیم فوتسال ستارگان قزوین به عنوان میزبان رقابت‌ها برگزار شد که در این بازی تیم آرش نوین با ارائه نمایشی بر‌تر موفق شد ۱۲ بر یک حریف خود را شکست داده و جمع امتیازات خود را به عدد ۱۳ برساند.

مسعودی بیان داشت: در دیدار آرش نوین قم برابر ستارگان قزوین ابوالفضل رضاییان همانند بازی قبل باز هم هت تریک کرد و احمد قزنی، سیدحسین رضوی و محمد قدیمی هم هر کدام برای آرش ۲ گل به ثمر رساندند و مهدی عندلیبی، مجید هامون گرد و امیرحسین مرادخانی دیگر گلزنان آرش در این مسابقه بودند.

وی عنوان کرد: نخستین دیدار تیم آرش نوین برابر تیم فوتسال پیام ولیعصر اراک برگزار شد که این بازی با شکست ۵ بر یک تیم آرش نوین ایرانیان قم همراه بود اما دومین بازی نماینده قم برابر تیم کفش لوکس تبریز برگزار شد که نتیجه نهایی آن تساوی یک بر یک بود اما آرش از بازی سوم، پیروزی‌های متوالی خود را آغاز کرد.

مدیر تیم فوتسال آرش نوین قم تصریح کرد: با توجه به نتایج به دست آمده تیم آرش قم در این گروه سوم شد و با توجه به نتایج تیم‌های کفش لوکس تبریز و پیام ولیعصر اراک موفق به کسب جواز صعود به دور بعد نشد.