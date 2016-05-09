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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۷:۵۲

حمله خمپاره‌ای مزدوران سعودی به مناطق مسکونی در «تعز» یمن

حمله خمپاره‌ای مزدوران سعودی به مناطق مسکونی در «تعز» یمن

مزدوران رژیم سعودی در ادامه جنایت های خود علیه مردم بی دفاع یمن، مناطق مسکونی واقع در استان «تعز» را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مزدوران رژیم سعودی همچنان به ارتکاب جنایت های هولناک خود علیه مردم بی دفاع یمن ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایت ها مناطق مسکونی واقع در «الوازعیه» و «ذباب» در استان تعز هدف حملات خمپاره ای مزدوران رژیم سعودی قرار گرفتند.

در همین حال، جنگنده های رژیم سعودی استان های «البیضاء» و «صعده» را طی چند نوبت هدف سنگین ترین حملات هوایی قرار دادند.

این در حالی است که منابع رسانه ای اعلام کردند که جنگنده های سعودی طی ساعات اخیر بر فراز آسمان استان صنعاء و تعدادی دیگر از استان های یمن به صورت گسترده به پرواز درآمدند.

گفتنی است، تحرکات نظامی رژیم سعودی و مزدوران آن در شهرهای مختلف یمن در حالی اتفاق می افتد که مذاکرات صلح این کشور در کویت همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 3620129

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