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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۸:۰۳

فرماندار رفسنجان خبر داد:

نظارت ۲۸ بازرس نامحسوس بر فروشگاه های کود و سم رفسنجان

نظارت ۲۸ بازرس نامحسوس بر فروشگاه های کود و سم رفسنجان

رفسنجان - فرماندار رفسنجان گفت: شبکه نظارت مردم نهاد با حضور ۲۸ بازرس بصورت نامحسوس بر بازار عرضه کود و سم نظارت دارند که این اقدام مانع از به وجود آمدن فروشگاه های زیر زمینی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری یکشنبه شب در کارگروه نهاده های کشاورزی شهرستان رفسنجان اظهار کرد: با تلاشهایی که صورت گرفت، اقدامات بسیار خوبی در زمینه ساماندهی نهاده های کشاورزی بویژه سموم در سال ۹۳ و ۹۴ انجام شد.

وی افزود: کود و سم در فروشگاه های مجاز با ۱۰ درصد سود خالص به فروش می رسد در حالیکه با فروش سم ها تقلبی و قاچاق این میزان به بیش از ۸۰ درصد می رسد.

ملانوری با اشاره به گردش بالای مالی فروش سموم در شهرستان، اظهار کرد: سموم کشاورزی در شهرستان رفسنجان سالیانه بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان گردش مالی دارند.

فرماندار رفسنجان بر لزوم نظارت مستمر و برخورد سخت گیرانه با فروشگاه های غیر مجاز تأکید کرد و گفت: با توجه به ارتباطی که این موضوع با سلامت انسان دارد نباید کوچکترین اهمالی صورت بگیرد.

ملانوری تصریح کرد: تعاونی های تولید کود و سم می توانند صرفا به سهامداران خود خدمات دهند و در صورت تمایل به عرضه محصول به بیرون از شبکه باید پروانه کسب دریافت کنند.

کد مطلب 3620130

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