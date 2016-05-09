نظارت ۲۸ بازرس نامحسوس بر فروشگاه های کود و سم رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری یکشنبه شب در کارگروه نهاده های کشاورزی شهرستان رفسنجان اظهار کرد: با تلاشهایی که صورت گرفت، اقدامات بسیار خوبی در زمینه ساماندهی نهاده های کشاورزی بویژه سموم در سال ۹۳ و ۹۴ انجام شد.

وی افزود: کود و سم در فروشگاه های مجاز با ۱۰ درصد سود خالص به فروش می رسد در حالیکه با فروش سم ها تقلبی و قاچاق این میزان به بیش از ۸۰ درصد می رسد.

ملانوری با اشاره به گردش بالای مالی فروش سموم در شهرستان، اظهار کرد: سموم کشاورزی در شهرستان رفسنجان سالیانه بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان گردش مالی دارند.

فرماندار رفسنجان بر لزوم نظارت مستمر و برخورد سخت گیرانه با فروشگاه های غیر مجاز تأکید کرد و گفت: با توجه به ارتباطی که این موضوع با سلامت انسان دارد نباید کوچکترین اهمالی صورت بگیرد.

ملانوری تصریح کرد: تعاونی های تولید کود و سم می توانند صرفا به سهامداران خود خدمات دهند و در صورت تمایل به عرضه محصول به بیرون از شبکه باید پروانه کسب دریافت کنند.