  1. استانها
  2. کرمان
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۸:۰۲

رئیس اتاق اصناف رفسنجان:

انبار واحدهای سم و کود در رفسنجان راه اندازی می شود

انبار واحدهای سم و کود در رفسنجان راه اندازی می شود

رفسنجان - رئیس اتاق اصناف شهرستان رفسنجان گفت: به زودی انبار واحدهای سم و کود در شهرک صنعتی رفسنجان را در راستای ساماندهی واحدهای عرضه کود و سم در شهرستان رفسنجان ایجاد خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جلالی یکشنبه شب در کارگروه نهاده های کشاورزی شهرستان رفسنجان اظهار کرد: در حال حاضر ۸۹ واحد سم و کود فروشی مجاز در شهرستان رفسنجان داریم و ۱۰ مورد نیز در دست اقدام برای کسب مجوز هستند.

وی ادامه داد: قطعا تعدادی از فروشگاههای سموم به طور زیرزمینی کار می کنند چرا که این نهاده گردش مالی زیادی دارد اما به هر حال سیاست فرمانداری و اتاق اصناف و جهاد کشاورزی این است که این مسائل مدیریت شود.

جلالی بیان کرد: برای ساماندهی انبارهای کود و سم تلاش کردیم در این رابطه زمینی را تهیه کنیم که تنها جایی که در قالب صنفی توانستیم بگیریم قطعات زمینی است که در شهرک صنعتی قرار دارد و مسائل اخذ آن حل شده است.

رئیس اتاق اصناف رفسنجان ادامه داد: به زودی قطعات زمینی تحت عنوان «انبار واحدهای سم و کود» به واحدهای سم فروشی و کود فروشی واگذار می کنیم.

کد مطلب 3620131

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها