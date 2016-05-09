انبار واحدهای سم و کود در رفسنجان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جلالی یکشنبه شب در کارگروه نهاده های کشاورزی شهرستان رفسنجان اظهار کرد: در حال حاضر ۸۹ واحد سم و کود فروشی مجاز در شهرستان رفسنجان داریم و ۱۰ مورد نیز در دست اقدام برای کسب مجوز هستند.

وی ادامه داد: قطعا تعدادی از فروشگاههای سموم به طور زیرزمینی کار می کنند چرا که این نهاده گردش مالی زیادی دارد اما به هر حال سیاست فرمانداری و اتاق اصناف و جهاد کشاورزی این است که این مسائل مدیریت شود.

جلالی بیان کرد: برای ساماندهی انبارهای کود و سم تلاش کردیم در این رابطه زمینی را تهیه کنیم که تنها جایی که در قالب صنفی توانستیم بگیریم قطعات زمینی است که در شهرک صنعتی قرار دارد و مسائل اخذ آن حل شده است.

رئیس اتاق اصناف رفسنجان ادامه داد: به زودی قطعات زمینی تحت عنوان «انبار واحدهای سم و کود» به واحدهای سم فروشی و کود فروشی واگذار می کنیم.