تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم به مرحله دوم صعود کرد

حسین آتش پنجه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پایان مرحله گروهی مسابقات فوتسال لیگ بزرگسالان کشور که حکم مسابقات انتخابی لیگ دسته دوم فوتسال ایران را دارد تیم فوتسال مجمع دلسوختگان اهل بیت به عنوان یکی از ۲ نماینده استان قم، موفق شد جواز صعود به مرحله دوم این مسابقات را کسب کند.

وی افزود: این تیم در این دوره از مسابقات با تیم‌های دانشگاه مهر آستانه اشرفیه، سفید پوشان تهران، مغان اردبیل، بتن کاوه تبریز، توحید زنجان و نظر آباد کرج در یک گروه قرار داشت و در ‌‌نهایت با کسب ۱۳ امتیاز از ۱۸ امتیاز ممکن راهی دور دوم شد.

مدیر تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم گفت: در این مسابقات که به میزبانی آستانه اشرفیه برگزار شد تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم توانست در آخرین دیدار خود با حساب ۴ بر ۲ تیم توحید زنجان را از پیش رو برداشته و صعود خود را قطعی کند.

آتش پنجه بیان داشت: نماینده قم با هدایت حامد زنگی در این رقابت‌ها کار خود را با تساوی ۳ بر ۳ برابر تیم نظر آباد کرج آغاز کرد اما در دومین دیدار خود ۵ بر صفر بتن کاوه تبریز را شکست داد و در سومین دیدار خود در یک بازی نزدیک و فشرده ۵ بر ۴ برابر تیم سفید پوشان تهران نتیجه را واگذار کرد.

وی عنوان کرد: دلسوختگان اهل بیت قم سپس در چهارمین دیدار خود ۴ بر صفر از سد مغان اردبیل عبور کرد و در گام پنجم موفق شد تیم میزبان این مسابقات یعنی دانشگاه مهر آستانه اشرفیه را ۴ بر ۲ شکست دهد و سرانجام با برتری بر نماینده استان زنجان، جواز صعود را به دست بیاورد.

مدیر تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم تصریح کرد: اعضای تیم فوتسال مجمع دلسوختگان اهل بیت(ع) قم در این رقابت‌ها شامل محمد زنگی، سمیر منیعات، محسن سابقی، مجتبی نوروزی، میثم راموز، حسن احمدی، مصطفی احتشامی، محسن یعقوبیان، سجاد رزاقی، محمدعلی عبدی، علیرضا خان احمدی، سیدمرتضی تکیه‌ای، علی قاسمی، محمد کاظمی و مهدی بهمنی بودند.