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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۰۶

درگفتگو بامهرعنوان شد؛

کارتخوان‌ها خرید بیش از ۲۰ میلیاردی از نمایشگاه کتاب را ثبت کردند

کارتخوان‌ها خرید بیش از ۲۰ میلیاردی از نمایشگاه کتاب را ثبت کردند

مدیرعامل بانک عامل بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اعلام کرد: تا پایان روز چهارم نمایشگاه، بیش از ۲۰ میلیارد تومان تراکنش خرید کتاب تنها از طریق دستگاه‌های پوز به ثبت رسید.

 مدیرعامل بانک عامل نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سعی کرده‌ایم بانکداری الکترونیکی را در نمایشگاه امسال کتاب تهران پیاده کنیم، گفت: در همین راستا امسال چهار پیشخوان شهرنت را که در نمایشگاه برپا شده بود، به ۶ واحد افزایش دادیم.

وی افزود: ماد حدود ۴۰۰۰ دستگاه کارتخوان(پوز) برای نمایشگاه امسال کتاب تهران پیش ببنی کرده بودیم که تا این لحظه ۲۴۰۰ دستگاه تحویل غرفه‌داران شده است.همچنین امسال علاوه‌بر بن کارت فیزیکی، بن‌کارت‌های خرید کتاب مجازی را هم صادر کردیم که تا این لحظه ۸۶۲۰ نفر در نمایشگاه کتاب از آنها استفاده کرده‌اند.

وی همچنین درباره میزان جابجایی پول در نمایشگاه کتاب امسال با توجه به تراکنش‌های صورت گرفته در دستگاه‌های پوز در غرفه‌ها، گفت: تا دو روز پیش بیش از ۲۰ میلیارد تومان تراکنش خرید کتاب در غرفه‌ها به ثبت رسیده است. این آمار مربوط به بیش از ۴۴۰ هزار تراکنش صورت گرفته در دستگاه‌های پوز است.

این مقام مسئول درباره برخی مشکلات مربوط به قطعی سیستم‌های پوز در روزهای اول نمایشگاه کتاب تهران، گفت: در روزهای نخست نمایشگاه و با توجه به برخی مشکلات زیرساختی، اشکالاتی در برخی عملیات‌های بانکی در نمایشگاه وجود داشت که خوشبختانه به مرور این اشکالات برطرف شده و ما در حال حاضر به یک هماهنگی خوب با سایر بخش‌های رسیده‌ایم.

کد مطلب 3620140

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