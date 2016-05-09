گفتمان های دینی در زنجان توسعه می یابد

حجتالاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طی سال جاری گفتمانهای دینی با جدیت و انسجام و کیفیت خوبی توسط سازمان برگزار میشود، اظهار کرد: در راستای تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری، گفتمانهای دینی با مدیریت برنامهریزیشده در سطح جامعه انجام میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: تعمیق و ترویج باورهای دینی در سطح جامعه، تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری، گفتمان انقلاب و انسجامبخشی از وظایف مهم سازمان تبلیغات اسلامی است.
خسروی با بیان اینکه در صورت ابلاغ برنامههای پیشنهادی، ۶۸ عنوان برنامه در حوزههای مختلف پیشنهاد شده و هر شاخصی زیر مجموعه خود را دارد، گفت: گفتمانهای دینی در سطح مدارس با هماهنگی آموزشوپرورش که یکی برنامههای پرمخاطب است از چند سال پیش در دستور کار برنامههای تبلیغات اسلامی قرارگرفته است.
وی تأکید کرد: این گفتمانها از طریق تعامل کلامی چهره به چهره در یک ارتباط دو سویه مبلغ و مخاطب بهصورت گفتمانی در فضایی کاملاً دوستانه برگزار میشود و دراینارتباط دو سویه مباحث دینی رد و بدل میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان هدف از برگزاری گفتمانهای دینی در مدارس و دانشگاهها را تعمیق باورهای دینی، رفع شبهات اعتقادی در حوزه دین و زندگی در راستای اشاعه سبک زندگی اسلامی در میان جوانان در سطح مدارس عنوان کرد.
خسروی با بیان اینکه نقش گفتمان های دینی در توسعه فرهنگ دینی فوق العاده موثر است، گفت: برگزاری گفتمانهای دینی در سطح مدارس و دانشگاهها نقش بسیار مهمی در رفع شبهات اعتقادی دانش آموزان و دانشجویان دارد و این گفتمانها با موضوعاتی از قبیل مهارتهای زندگی، عفاف و حجاب، روابط اجتماعی آسیبها و چالشها، عرفان نوظهور، ایثار و شهادت برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه برگزاری گفتمانهای دینی تاثیر بسزایی در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان دارد، تصریح کرد: برگزاری گفتمانهای دینی از ضروریات جامعه است و این سازمان بر برگزاری آنها تاکید جدی دارد.
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