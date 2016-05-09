به گزارش خبرنگار مهر، هرچند که قیمت مسکن تحت تاثیر رکود با کاهش مواجه شده است اما بازار اجاره بها همچنان داغ بوده و هر ساله هم به نرخ‌های آن افزوده می‌شود. امسال هم با شروع فصل بهار، مالکان اجاره‌بها را افزایش دادند. هرچند که بنابر آمارها این رشد متناسب با تحولات نرخ تورم در کشور بوده است اما بازهم سهم زیادی از سبد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.

در واقع روند افزایشی اجاره بها نسبت به سال‌هایی که مسکن در اوج قیمت بود، کمتر است اما بازهم پرداخت رقم‌های سنگین اجاره برای اغلب مستاجران دشوار بوده و آنها مجبورند هر ساله رقم بیشتری را نسبت به سال قبل بپردازند در حالی که درآمدهای آنها تغییر چندانی نسبت به سال گذشته ندارد.

از سویی دیگر در ماه آینده، فصل نقل و انتقالات آغاز شده و مستاجران برای یافتن خانه مناسب به بنگاه‌های مختلف سر می‌زنند تا آپارتمانی با قیمت مناسب پیدا کنند اما شواهد بازار نشان می‌دهد که امسال هم مانند سال‌های گذشته، اجاره بها با رقم‌های بیشتری تعیین می‌شود و با وجود ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن، اجاره بها روند افزایشی خود را ادامه می‌دهد.

بنابراین امسال هم مستاجران این نگرانی را دارند که صاحبخانه ها با گرانی اجاره بها مشکلات بیشتری را پیش روی آنها بگذارند؛ موضوعی که هرساله اتفاق می افتد و اغلب صاحبخانه حداقل ۲۰ درصد به اجاره بهای سال گذشته اضافه می‌کنند.

آمارها هم حاکی از آن است که در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۸ و ۱۱.۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

اجاره بها در برخی محله‌های تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در شریعتی - سیدخندان آپارتمانی۵۷ متری با امکانات ۱۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اجاره داده می شود و در پاسداران - هروی واحدی ۶۰ متری یکخوابه با امکانات با ۲۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به اجاره می رسد.

واحد دیگری در سیدخندان - دبستان با متراژ ۶۰ متریکخوابه با پارکینگ ۳۰ میلیون تومان رهن و ۸۰۰ هزار تومان اجاره داده می شود و مالک واحدی در مرزداران به مساحت ۶۰متر و یکخوابه با عمر چندساله با امکانات بدون انباری ۲۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان اجاره تعیین کرده است.

همچنین در شهر زیبا بلوار تعاون آپارتمانی ۵۷ متری و یکخوابه، فول امکانات ۵۰ میلیون تومان رهن کامل دریافت می شود و در یوسف‌آباد واحدی ۶۰ متری با ۵۰ میلیون تومان رهن و ۹۰۰ هزار تومان اجاره ماهیانه، اجاره داده می شود.

براین اساس واحدی ۷۵متری در خیابان دبستان با شرایط ۲۰ میلیون تومان رهن و یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ماهیانه، اجاره داه می شود و مالک برای آچارتمان ۶۰ متری در میرداماد در طبقه دوم با انباری ۶۰ میلیون تومان رهن و یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اجاره تعیین کرده است.

آپارتمان دیگری در خوش - مالک اشتر با مساحت ۵۶ متر طبقه ۴ تکواحدی با ۱۰ میلیون تومان رهن و ۷۰۰ هزار تومان اجاره به فروش می رسد و در پیامبر مرکزی هجرت واحدی ۶۰ متری با امکانات و بازسازی شده با شرایط ۲۰ میلیون تومان رهن و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره داده می شود.