بانک توسعه آسیایی متعهد به تامین بودجه انتقال برق «بامیان» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بخدی»، در حالی که اعتراض های مدنی در واکنش به اقدام دولت افغانستان، درباره تغییر مسیر خط برق «توتاپ» در برخی از نقاط این کشور همچنان ادامه دارد، کاخ ریاست جمهوری کابل اعلام کرد: دولت متعهد به تأمین برق ولایت بامیان و مناطق مرکزی می باشد.

در این اطلاعیه تصریح شده است، «اشرف غنی» رئیس جمهورافغانستان پس از نشست کابینه این کشور دستور داد تا برق مطمئن و کافی به ولایت بامیان و مناطق مرکزی که از اولویت‌های دولت افغانستان بوده، پیش از از موعد مقرر آن تأمین گردد تا رشد اقتصادی به شمول انرژی لازم برای صنایع آن ولایت را نیز درپی داشته باشد.

بر این اساس برای تأمین بودجه انتقال برق بامیان، دولت افغانستان خواستار همکاری بانک توسعه آسیایی شده و این بانک نیز آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده است.

در اطلاعیه خاطر نشان شده است: دولت افغانستان در راستای توسعه متوازن و تأمین انرژِی مورد نیاز در ولایت‌های مختلف برنامه‌هایی را در دست اجرادارد و تأمین انرژی مورد نیاز ولایت بامیان و مناطق مرکزی نیز درهمین راستا صورت می‌گیرد.

لازم به ذکر است که قرار بود پروژه انتقال برق توتاپ از ولایت بامیان بگذرد اما در این اواخر دولت اعلام کرد که مسیر «سالنگ» مقرون به صرفه است و این خط برق از این مسیر می گذرد.

این تغییر مسیر که سبب محروم شدن ولایت بامیان از برق حاصل از این پروژه می شد، واکنش هایی شدیدی را دربین مردم و مسئولین افغانستان در پی داشت.