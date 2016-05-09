جذب دانشجوی عراقی در دانشگاه ایلام انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه ایلام، محمد علی اکبری با بیان اینکه در همین راستا به کشور همسایه، عراق و به ویژه استان واسط توجه بیشتری داریم، افزود: دلایل متعددی برای این ارتباط وجود دارد زیرا در ایلام جامعه قابل قبول عرب زبان وجود دارد و در سفری که به واسط داشتیم متوجه شدیم بسیاری از مردم کوت اصالتا ایلامی هستند و یا در ایلام اقوامی دارند.

وی اضافه کرد: به دلیل وجود اشتراکات فرهنگی، مذهبی و قومی بدون شک در آینده نزدیک شاهد پذیرش دانشجو از این منطقه خواهیم بود.

علی‌اکبری با اشاره به اینکه در بازدیدی که از انستیتو تکنولوژی وسطی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بین فعالیت های اجرایی دانشگاه ما و انستیتو مطابقت زیادی دارند، تصریح کرد: به همین دلیل در جمع حاضر روسای دانشکده‌ها هستند و مطلوب است که امروز از دانشکده علوم پایه و کشاورزی بازدید شود و فردا نیز از دانشکده فنی مهندسی بازدید به عمل آید.

وی با تاکید بر اینکه حاصل این رفت و آمد ها باید برای هر دو دانشگاه مفید باشد، گفت: دانشگاه ایلام صمیمانه و صادقانه مایل است افتخار میزبانی اولین گروه دانشجویان عراقی را داشته باشد و خوشبختانه امکان بورس کردن آنها نیز وجود دارد.

رئیس دانشگاه عنوان کرد: در دانشگاه ایلام به فکر خدمات ویژه آموزشی ، پژوهشی و رفاهی برای دانشجویان هستیم و همکارانی راکه مسلط به زبان عربی و انگلیسی هستند در بخش اساتید و کارکنان ساماندهی کرده ایم.

ماجد حمید مجید، رئیس دانشگاه التقنیه الوسطی عراق نیز در این نشست با اشاره به اینکه مناسبت خوبی است که امروز در حضور بزرگان دانشگاهی هستیم، اظهار کرد: من از کوت آمدم، بسیار مسیر راحت، خوب و نزدیکی است که امیدوارم روابط ما بیش از پیش شود و البته ما در عراق نیز به برقراری بیشتر این رابطه نیاز داریم.

وی با بیان اینکه من خودم در دی ماه سال گذشته به دعوت وزارت علوم ایران به تهران آمدم و از دانشگاه‌های تهران و مشهد بازدید کردیم، عنوان کرد: در جریان این بازدیدها شاهد پیشرفت‌های علمی زیادی بودیم، این ارتباطات از همه نظر مشخص و هویدا است و انتظار داریم تفاهم‌نامه‌ای در این راستا امضا شود و فقط روی تاقچه گذاشته نشود بلکه وارد فاز عملیاتی گردد.

رئیس دانشگاه التقنیه الوسطی عراق ادامه داد: دوست داریم در تخصص‌های مشابه دو دانشگاه پیوندمان را مستحکم کنیم، ایده‌های زیادی داریم که در نشست‌های خاص با شرکت متخصصان فنی‌مان پیگیری و عملی کنیم.

دکتر مهدی فرحان بنیه، رییس انستیتو فنی کوت نیز در این نشست با حضور رییس و روسای دانشکده‌های دانشگاه ایلام اظهار کرد: آموزشکده کوت نزدیک‌ترین فاصله و مشابهت را با دانشگاه ایلام دارد که انتظار داریم پایه ارتباط از ما شروع شود و بعد از اینکه هیئت دانشگاه ایلام به دانشگاه ما آمدند نتایج این نشست را حضور رییس منتقل کردیم.

وی افزود: بعد از ارائه این گزارش ایشان خرسندی خود را اعلام کردند و همانند شما در انتظار یک رابطه مثال‌زدنی هستیم به طوری که دانشگاه‌های دیگر عراق را با ثمره خوب آشنا کنیم.

رئیس انستیتو فنی کوت اضافه کرد: برای زیارت اربعین با مشارکت دانشجویان می توانیم میزبانی این هیئت را داشته باشیم چرا که کوت در مسیر نجف و کربلا قرار دارد..

اهداء نماد دانشگاه التقنیه الوسطی عراق به دکتر علی اکبری توسط دکتر ماجد حمید مجید و بازدید از امکانات و آزمایشگاه‌های دانشکده‌های علوم‌ پایه، کشاورزی و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه از برنامه‌های این دیدار بود.