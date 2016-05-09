شهرداران دشتی موارد مناسب سازی را در اولویت قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بردستانی صبح دوشنبه در جلسه کمیته مناسب سازی شهرستان دشتی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی نسبت به اعلام برآورد اعتبار مورد نیاز برای مناسب سازی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه بازرسی و نظارت اماکن مختلف با توجه به ضوابط معماری و شهرسازی مناسب سازی محیط و چک لیست نظارت توسط بهزیستی انجام می شود، افزود: زمان بندی بهزیستی شهرستان در پنج مرحله دو ماهه برای بازرسی و نظارت اماکن مختلف انجام می شود.

بردستانی ادامه داد: بر اساس ارزیابی صورت گرفته طی یکسال اخیر ادارات بهداشت و درمان در مراکز درمانی، بنیاد شهید، دانشگاه علمی کاربردی و بانک های صادرات، تجارت، مسکن، ملی اقدامات خوبی انجام داده اند.

وی تصریح کرد: ۱۵ فضای عمومی برای مناسب سازی فوری در جلسه مشخص شد که باید طی یکسال وضعیت فعلی مشخص و برنامه ریزی برای بهبود آنها انجام شود.

بردستانی یادآور شد: تا کنون شهرداری ها و بنیاد مسکن در تعدادی از بوستان‌های شهری و روستایی اقدامات مناسب سازی انجام داده اند.

وی همچنین خواستار ارائه عملکرد به صورت کمی و عددی جهت روشن شدن وضعیت موجود و زمینه برنامه ریزی برای آینده شد.