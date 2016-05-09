  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۱۶

معاون فرماندار دشتی:

شهرداران دشتی موارد مناسب سازی را در اولویت قرار دهند

شهرداران دشتی موارد مناسب سازی را در اولویت قرار دهند

دشتی- معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار دشتی گفت: شهرداران این شهرستان موارد مناسب سازی را در اولویت قرار دهند و این موضوع را در طراحی های جدید و پایان کار رعایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بردستانی صبح دوشنبه در جلسه کمیته مناسب سازی شهرستان دشتی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی نسبت به اعلام برآورد اعتبار مورد نیاز برای مناسب سازی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه بازرسی و نظارت اماکن مختلف با توجه به ضوابط معماری و شهرسازی مناسب سازی محیط و چک لیست نظارت توسط بهزیستی انجام می شود، افزود: زمان بندی بهزیستی شهرستان در پنج مرحله دو ماهه برای بازرسی و نظارت اماکن مختلف انجام می شود.

بردستانی ادامه داد: بر اساس ارزیابی صورت گرفته طی یکسال اخیر ادارات بهداشت و درمان در مراکز درمانی، بنیاد شهید، دانشگاه علمی کاربردی و بانک های صادرات، تجارت، مسکن، ملی اقدامات خوبی انجام داده اند.

وی تصریح کرد: ۱۵ فضای عمومی برای مناسب سازی فوری در جلسه مشخص شد که باید طی یکسال وضعیت فعلی مشخص و برنامه ریزی برای بهبود آنها انجام شود.

بردستانی یادآور شد: تا کنون شهرداری ها و بنیاد مسکن در تعدادی از بوستان‌های شهری و روستایی اقدامات مناسب سازی انجام داده اند.

وی همچنین خواستار ارائه عملکرد به صورت کمی و عددی جهت روشن شدن وضعیت موجود و زمینه برنامه ریزی برای آینده شد.

کد مطلب 3620188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها