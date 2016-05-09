نماز سدی در برابر شبهه افکنی دشمنان/ نمازخانه ادارات آراسته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن فاطمی نیا صبح دوشنبه در نشستی با مدیرکل و پرسنل تبلیغات اسلامی استان سمنان به میزبانی سالن جلسات این اداره کل در شاهرود، ضمن اشاره به شبهه افکنی دشمنان اسلام از طریق ماهواره، فضای مجازی و فناوری های ارتباطی، گفت: امروز دشمنان به دنبال این هستند که جوان ما از خود این سوالات را بپرسد که اصلا نماز برای چیست مگر راه دیگری برای رسیدن به خدا نیست و این توطئه های دشمنان هر روز شکل و رنگ جدیدی به خود می گیرد که باید در برابر آن هوشیار بود.

وی افزود: دشمنان می دانند که اگر جوانان مان را ازفریضه نماز دور نگه دارند تسلط و چیرگی فرهنگی به آنها راحت تر می شود و ما نیز باید به این نکته توجه خاص داشته ابشیم.

جوانان کانون توجهات باشند

رئیس ستاد اقامه نماز استان سمنان برپایی نماز در مدارس، مساجد و دانشگاه ها را یکی از راه های مقابله با تهدیدات دشمنان اسلام دانست و گفت: درست است که یکی از وظایف ستاد اقامه نماز به واقع بررسی و ارزیابی نحوه برگزاری این فریضه دینی در ادارات و موسسات سطح استان است اما باید دانست که اگر نسل جوانی پویا، نمازخوان، سرزنده و مومن داشته باشیم بسیاری از توطئه های فرهنگی دشمنان را خنثی ساخته ایم لذا به این مهم نیز باید توجه داشته باشیم.

فاطمی نیا با اشاره به اینکه روسای تبلیغات اسلامی شهرستان های استان، دبیران ستاد اقامه نماز در آن شهرها نیز هستند، افزود: دبیران ستاد اقامه نماز با همراهی شورای اقامه نماز که مسئولیت آن با امام جمعه و فرمانداران است، می توانند اقدامات شایان ذکری در باب ترویج نماز به خصوص در بین جوانان داشته باشند.

وی افزود: توجه ویژه به آموزش و پرورش، دانشگاه ها، مراکز تفریحی که تجمع جوانان در آنها زیاد است می تواند یکی از راهکارهای جذب هرچه بیشتر جوانان به مقوله نماز باشد.

دستگاه های برتر نمازگزار تجلیل می شوند

رئیس ستاد اقامه نماز استان سمنان همچنین از ارزیابی ادارات و نهادهای اداری و اجرایی در امر برگزاری نماز خبر داد و گفت: تمام دستگاه های اجرایی از استانداری تا کوچکترین نهادی که می توان بر روی آن نام دستگاه اجرایی را نهاد، در غالب فرم های ارزیابی، مورد بارزسی ستاد اقامه نماز قرار می گیرند و گزارش های این ستاد در نهایت به استانداری و ستاد اقامه نماز کشور ارسال می شود.

فاطمی نیا افزود: نهادهایی که در امر اجرای نمازجماعت موفق عمل کرده و نمرات خوبی را از ارزیابی کارشناسان و دبیران ستاد اقامه نماز در آن شهرستان دریافت کنند در همایش ملی نماز که همه ساله برگزار می شود، تجلیل خواهند شد همچنین این ادارات از سوی ستاد اقامه نماز استان ها نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

وی بیان کرد: ادارات و موسسات دولتی و اجرایی می توانند با زیباسازی نمازخانه خود، تجهیز این مکان، نشر بروشور و پیامک فرهنگی، نصب شعارهایی درباره نماز، هماهنگی با سازمان تبلیغات اسلامی در امر اعزام امام جماعت، ذکر احادیث از ائمه اطهار(ع)، پخش اذان به ویژه اذان گلویی و برگزاری جلسات سخنرانی و ادعیه مبارکه در ترویج فرهنگ نماز بکوشند و در ارزیابی نیز موفق عمل کنند.