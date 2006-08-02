مرحله دوم اردوي انتخابي تيم تكواندو نيروهاي مسلح آغاز شد

به گزارش خبرنگار "مهر" اين اردو با حضور 26 تكواندو كار برتر از نيروهاي مسلح ايران كه منتخبي از نفرات اردوي مرحله اول مي باشند از امروز آغاز و تا 30 مرداد ماه ادامه خواهد يافت. دراين مرحله ازاردوي انتخابي كه با هدف رساندن تكواندوكاران به سطح آمادگي مطلوب در بازيهابرگزار مي شود 10 نفر از ورزشكاران حذف مي شوند.

استاد خدامرادي به عنوان سرمربي تيم ، سلطاني ، چيارلو و فتحي به عنوان مربيان رهبري اين تيم را برعهده خواهند داشت. اين اردو هم اكنون درمحل سالن ورزشي دانشگاه علوم انتظامي ناجا تهران در حال پي گيري است.