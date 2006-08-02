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۱۱ مرداد ۱۳۸۵، ۱۸:۴۳

رقابتهاي جهاني تكواندو سيزم- كره جنوبي

مرحله دوم اردوي انتخابي تيم تكواندو نيروهاي مسلح آغاز شد

مرحله دوم اردوي انتخابي تيم تكواندو نيروهاي مسلح آغاز شد

مرحله دوم از اردوي تمريني تيم تكواندو نيروهاي مسلح ايران جهت شركت درمسابقات جهاني سيزم از صبح امروز چهارشنبه 11 مردادماه آغاز به كار كرد.

به گزارش خبرنگار "مهر" اين اردو با حضور 26 تكواندو كار برتر از نيروهاي مسلح ايران كه منتخبي از نفرات اردوي مرحله اول مي باشند از امروز آغاز و تا 30 مرداد ماه ادامه خواهد يافت. دراين مرحله ازاردوي انتخابي كه با هدف رساندن تكواندوكاران به سطح آمادگي مطلوب در بازيهابرگزار مي شود 10 نفر از ورزشكاران حذف مي شوند.

استاد خدامرادي به عنوان سرمربي تيم ، سلطاني ، چيارلو و فتحي به عنوان مربيان رهبري اين تيم را برعهده خواهند داشت.  اين اردو هم اكنون درمحل سالن ورزشي دانشگاه علوم انتظامي ناجا  تهران در حال پي گيري است.

کد مطلب 362022

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