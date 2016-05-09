به گزارش خبرنگار مهر، لایحه تعیین عناوین سند چشمانداز شهرداری قم توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم در جلسه شامگاه یکشنبه مطرح شد.
حجتالاسلام سید محمد آتشزر با اشاره به اینکه دو جلسه کمیسیون تلفیق درباره فرازهای مهم سند چشمانداز بحث داشته اظهار کرد: در این کمیسیون یک سری از عناوین رأی آورد.
بخشی از این عناوین سند چشمانداز به این شرح است: شهر قم در سال ۱۴۱۴ جهان شهر دینی پایگاه تولید فرهنگ شیعی، سرشار از هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش، الگوی تمدن اسلامی و تعالی بخش انسان به سوی حیات طیبه خواهد بود.
قم در این زمان شهری است قدسی، قطب زیارتی گردشگری و مرکز تعاملات علمی فرهنگی و سیاسی جهان اسلام.
شهری خدا محور، شهروند مدار، بر پایه توازن حقوق و تکالیف شهروندی، چشمنواز، ایمن، تاب آور و مبتنی به معماری ایرانی اسلامی در بستر محلات شهری.
شهری خرم، روان، برخوردار از محیط زیستی پایدار، جهانی، هوشمند، خلاق، برخوردار از اقتصاد مقاومتی، متکی بر منابع درآمدی پایدار و...
مصطفی ملایی، از اعضای شورا که عضو کمیته تنظیم این سند هم بوده با اشاره به اینکه شهرداری قم در گذشته هم اسنادی تهیه کرده گفت: نخستین مطالبه دکتر سقائیاننژاد در قم وجود یک برنامه کارآمد بود.
وی با اشاره به روال ۶ ماهه تهیه این سند افزود: اسناد بالادستی به صورت ویژه در این سند لحاظ شده و به طور کامل بررسی شد و از فرمایشات رهبری، علما و مسئولان هم در آن استفاده کردیم.
مصطفی سعادت طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم با اشاره به اینکه این سند ایدهآل گرایی زیادی دارد گفت: جمع کردن حدود ۷۰ کلمه هر کدام داستان دارد نوشتن برنامه پنج ساله را بسیار مشکل میکند.
وی با اشاره به اینکه سادگی قابل دسترس بودن و قابل اجرا بودن از ویژگیهای سند است ابراز داشت: اینکه همه کلمات را در یک مجموعه بیاوریم کار خوبی است اما مهمتر این است که بین همه اینها به یک وحدت برسیم.
ضعیف بودن احتمال اجرا
رئیس کمیسیون امور زیربنایی با اشاره به اینکه اجرایی شدن این سند و تبدیل آن به مصادیق در دسترس کار سختی است گفت: در عرصه امور اجرایی و مهندسی در نهایت میخواهیم به یک سری عدد و رقم برسیم. مثلاً سرانه فضای سبز قم دو متر است میخواهیم برسانیم به ۲۰ متر. زمان تأخیر سفر را چند دقیقه میخواهیم کم کنیم و اینها معیار دارد اما این اهداف کیفی معیار خاصی ندارند.
وحید شایسته نیک، عضو کمیسیون امور زیربنایی هم معتقد بود باید تعدیلهایی در این سند صورت بگیرد تا واقعبینانهتر شود.
حسن بختیاری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم هم نسبت به تنظیم این سند اعتراضاتی داشت.
وی در این زمینه گفت: فکر میکنم در این چند ساله سومین چشماندازی است که دیدهایم و این نشان میدهد که چشمانداز نویسی در مجموعهها مد شده و هر چند وقت یک بار تغییری که اتفاق میافتد یاد چشمانداز میافتیم.
عبور از تعارف
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه این چشماندازها هزینههایی هم برای شهرداری داشتهاند افزود: واقعیت این است که از این چارچوبهای تعارفی باید خارج شویم.
وی با اشاره به اینکه بیشتر چشماندازها در شهرهای مختلف همین کلمات را دارند اظهار کرد: تدوین این ادبیات و کنار هم قرار دادن این کلمات را خود دوستان شهرداری میتوانستند انجام دهند و نیازی به هزینه و زمان و مشاور نداشت.
۱۴۰ میلیون تومان هزینه
مجید محمدرضاخوانی، مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری قم در پاسخ به بختیاری با اشاره به اینکه تدوین سند راهبردی و برنامه ۵ ساله ۱۴۰ میلیون تومان برای شهرداری هزینه دارد گفت: تعریف سند همین است که آیندهنگری و ایده آل گرایی هم در آن باشد.
وی با اشاره به اینکه سندی که زمان دلبری، شهردار سابق قم تدوین شد، مورد تصویب شورا قرار نگرفت اظهار داشت: تا کنون نه چشمانداز مصوب و نه برنامه پنج سالهای از شورا دریافت نکردهایم که مبنای کار در شهرداری باشد.
محمدرضاخوانی به ایرادات سند قبل اشاره کرد و گفت: روش کار در تدوین این سند مناسب نبود و از راهبردها به پروژهها نرسیدند که موجب شد در شورا مصوب نشود.
در ادامه ملایی با اشاره به اینکه در تمام اسناد چشم انداز از مفاهیم ایده آلی استفاده میشود افزود: سندی که سه سال قبل تدوین شد مورد تصویب شورا قرار نگرفت و یکی از موانع کار همین است که شورا از این اسناد حمایت کافی نمیکند.
در نهایت با تذکر برخی اعضای شورا نسبت به تخصصی شدن مباحث درباره این سند، رأیگیری انجام و عناوین سند چشمانداز ۱۴۱۴ قم تصویب شد.
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