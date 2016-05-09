۳۲۶ پروژه شهری ساری نیمه کاره است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مدینه یکشنبه‌شب در جلسه شورای شهر ساری بابیان اینکه، کل بودجه عمرانی شهرداری ساری در سال گذشته ۲۱۳ میلیارد تومان بوده است بیان کرد: از مجموع ۴۵۳ پروژه تعریف‌شده در سال ۹۴ تعداد ۱۲۷ پروژه به مبلغ ۲۶۰۵ میلیارد ریال تکمیل و ۳۲۶ پروژه با پیشرفت فیزیکی ۳۵ تا ۹۰ درصد در حال اجرا است.

وی ۱۲۷ پروژه افتتاحی شهرداری ساری در سال جاری را شامل پروژه‌های شاخص، سایر پروژه‌های عمرانی، تملکات و پروژه‌های مشارکتی عنوان و اضافه کرد: پروژه‌های روشنایی و جابه‌جایی شبکه توزیع برق نیز که توسط مجموعه شورا و شهرداری ساری اجرا شد درمجموع ۱۰۰ میلیارد ر یال است.

وی افزود: حجم کار باقیمانده پروژه‌های عمرانی سال ۹۴ در بخش پروژه‌های شاخص دارای بیشترین مقدار و به میزان ۲۶.۴۸ درصد است.

وی عنوان کرد: مجموع بودجه سال ۹۳ و متمم آن ۱۶۰ میلیارد تومان بوده است که این مبلغ در سال ۹۴ به همراه بودجه متمم به ۳۱۴ میلیارد تومان رسید و درصد نرخ رشد در این بخش ۹۶.۵۶ درصد بوده است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر ساری، درباره برنامه سال ۹۵ حوزه معاونت عمرانی شهرداری ساری گفت: این برنامه‌ها بر مبنای اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است و مبلغ کل بودجه مصوب در سال جاری، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است که این میزان نسبت به شهرهای بابل، آمل و قائم‌شهر در سطح بالاتری قرار دارد و امیدواریم با توسعه پروژه‌های عمرانی شاهد رونق گردشگری در شهر ساری باشیم.

مدینه افزود: با مقایسه بودجه عمرانی سال ۹۴ و ۹۵ شاهد رشد ۱۸.۴۰ درصدی در این بخش هستیم.

علی‌اکبر زلیکانی دیگر عضو شورای شهر ساری از روند اجرای فاز ۲ پروژه تجن و زیرگذر پل گردن انتقاد کرد.

شعبانی دیگر عضو شورای شهر ساری نیز درباره بازگشایی مسیر امامزاده عباس ساری، گفت:وعده چندساله‌ای که به مردم داده شد امیدواریم با مشارکت شورا و شهرداری این وعده هم عملیاتی شود.