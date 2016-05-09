ظرفیت گاز قشم به ۴۵ میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه آزاد قشم، محمد جواد دهقانی با اشاره به افزایش ظرفیت گاز قشم به ۴۵ میلیون متر مکعب در روز افزود: این مهم در راستای اجرای چندین طرح جامع حوزه نفت و انرژی در جزیره قشم اتفاق خواهد افتاد.

وی ادامه داد: طرح انتقال ۳۵ میلیون متر مکعب گاز در روز به جزیره قشم از سوی شرکت ملی گاز ایران در منطقه هرمزگان و از طریق خط هفتم انتقال سراسری گاز که از مسیر عسلویه به سمت جاسک، چابهار و هند و پاکستان انتقال می یابد.

مدیر امور نفت و انرژی سازمان منطقه آزاد قشم هدف از انتقال گاز به جزیره قشم از خط هفتم انتقال گاز عسلویه را تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه ها، پالایشگاه ها، طرح های عظیم شهرک پتروشیمی، شهرک های تولا و فجر جزیره قشم و طرح های توسعه ای شهری و روستایی در این منطقه برشمرد.

وی اظهار کرد: چند طرح جامع پالایش نفت خام سنگین و فوق سنگین، ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی، تولید محصولات پایین دستی صنایع پتروشیمی و مشتقات آن و همچنین سوخت رسانی به کشتی ها و تولید برق و آب در جزیره قشم که در حال اجرا است به تامین سوخت گاز نیاز دارند.

دهقانی با اعلام اینکه طرح ها، نقشه ها و گزارشات این پروژه به شرکت ملی گاز ایران ارائه شده است، گفت: مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان و هیئت همراه به تازگی در نشست با حمیدرضا مومنی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم راه های اجرای این طرح را که با اعتبارات مورد نیاز اجرایی خواهد شد، بررسی کردند.

وی یادآور شد: هزینه انتقال خطوط لوله از مسیر اصلی به شرکت ها، صنایع و شهرک ها در جزیره قشم از طریق خود مصرف کنندگان تامین خواهد شد.