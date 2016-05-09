پذیرش بدون آزمون در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان شرکت در این دوره ها باید مدارک ثبت نامی خود را تا ۲۵ اردیبهشت ماه به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ارسال کنند.

پذیرش قطعی متقاضیان منوط به تائید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صلاح و تائید نهایی سازمان سنجش و آموزش کشور است و در صورت عدم تایید در هر مرحله، دانشگاه هیچ مسولیتی نخواهد داشت.

این دانشگاه در رشته های اصلاح نباتات زراعت، مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش حاصلخیزی و تغذیه گیاه، اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، اقتصاد کشاورزى گرايش اقتصاد توليد و مديريت واحدهاى کشاورزى، علوم وصنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی، آبیاری وزهکشی، سازه های آبی، تکثیر و پرورش آبزیان و مهندسی چوب و کاغذ دانشجو دکتری بدون آزمون پذیرش می کند.

پذیرفته شدگان در این دوره از مهرماه سال جاری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مشغول به تحصیل خواهند شد.