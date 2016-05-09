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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۱۸

پذیرش بدون آزمون در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پذیرش بدون آزمون در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجوی دکتری بدون آزمون براساس آیین نامه استعدادهای درخشان وزارت علوم پذیرش می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان شرکت در این دوره ها باید مدارک ثبت نامی خود را تا ۲۵ اردیبهشت ماه به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ارسال کنند.

پذیرش قطعی متقاضیان منوط به تائید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صلاح و تائید نهایی سازمان سنجش و آموزش کشور است و در صورت عدم تایید در هر مرحله، دانشگاه هیچ مسولیتی نخواهد داشت.

این دانشگاه در رشته های اصلاح نباتات زراعت، مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش حاصلخیزی و تغذیه گیاه، اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، اقتصاد کشاورزى گرايش اقتصاد توليد و مديريت واحدهاى کشاورزى، علوم وصنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی، آبیاری وزهکشی، سازه های آبی، تکثیر و پرورش آبزیان و مهندسی چوب و کاغذ دانشجو دکتری بدون آزمون پذیرش می کند.

پذیرفته شدگان در این دوره از مهرماه سال جاری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مشغول به تحصیل خواهند شد.

کد مطلب 3620236

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