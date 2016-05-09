ساری کارت جایگزین طرح پارکومتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رشیدی یکشنبه‌شب در جلسه شورای شهر ساری درباره اجرای فاز دو تجن نیز بیان داشت: اجرای این فاز منوط به قطع درختان حاشیه رودخانه بود که جهاد کشاورزی جلوی کار را گرفت و بعد از یک هفته اقدامات قانونی ثابت شد که این باغ جزو بستر رودخانه است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری ساری اظهار داشت: در بحث بازگشایی امامزاده عباس ساری، شناسنامه املاک تهیه‌شده است و بااتصال پل سردار نوری و سردار رنجبر و بهره‌برداری آن مسیر امامزاده عباس نیز بازگشایی خواهد شد.

رشیدی، در بحث ساماندهی پارکومترها نیز گفت: قرار شد اطلاعات پارکومترها با سازمان فاوای شهرداری ساری جمع آوری شود و در اسرع وقت با اجرای طرح ساری کارت به‌عنوان طرح جایگزین نسبت به تعیین تکلیف پارکومتر اقدام می‌شود.

وی، مهم‌ترین تملکات در سال ۹۵ را شامل بازگشایی ۲۰ متری شمال ریل راه‌آهن ادامه بلوار عسگری محمدیان، تملک اراضی جنب بازار شهید بهشتی از چهارراه شهید براری بلوار کشاورز، بازگشایی خیابان خاقانی و تملک اراضی چهارراه بازار روز و خیابان شریف العلما عنوان کرد و افزود: مجموع این تملکات بیش از ۲۵ میلیارد تومان است.

درباره اجرای زیرگذر پل گردن گفت: به خاطر عبور خطوط لوله آب و غیره ساخت پل دوم به تأخیر افتاد.