محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور به خبرنگار مهر گفت: این اشیاء تاریخی ۷۳ گل مهره دوره ساسانی است که سالم مانده اند و شب گذشته پس از استرداد به ایران، به رئیس موزه ملی تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه این اشیا از قدمتی حدود ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ سال برخوردار هستند ادامه داد: از سه ماه پیش که متوجه این محموله شدیم، کار بررسی تاریخی بودن این اشیا انجام و به اصالت آن پی بردیم.

طالبیان ادامه داد: این اشیای تاریخی به صورت قاچاق از کشورمان خارج شده بودند و مدتی پیش به سفارت ایران در نیویورک تحویل داده و پس از آن با هماهنگی وزارت امور خارجه به کشور منتقل شدند بنابراین در روزهای آینده این اشیا را در موزه ملی ایران به نمایش می‌گذاریم.

پیش از این اولین محموله تاریخی شامل ۳۴۹ قلم شی باستانی متعلق به منطقه خوروین در دی ماه ۱۳۹۳ بعد از چند دهه دعوای حقوقی، از بلژیک به ایران بازگردانده شد.

دومین محموله ارزشمند تاریخی؛ حاوی ۱۰۸ شیء تاریخی منطقه چغامیش از سوی مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو در اردیبهشت ۹۴ به مسئولان سازمان میراث فرهنگی تحویل داده شد. سومین محموله اشیا تاریخی ایران، شامل ۳۰ قطعه از اشیا و آثار فرهنگی متعلق به دوران قبل و پس از اسلام توسط دولت ایتالیا تحویل سفارت ایران در رم شد.