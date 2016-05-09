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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۴۶

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه خبر داد:

ورود سامانه بارشی به استان کرمانشاه از روز سه شنبه

ورود سامانه بارشی به استان کرمانشاه از روز سه شنبه

کرمانشاه- مدیر کل سازمان هواشناسی استان کرمانشاه گفت: از عصر فردا سامانه بارشی جو استان را تا پایان هفته تحت تاثیر قرار خواهد داد.

شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی تا بعد از ظهر فردا سه شنبه شرایط ناپایدار و ضعیفی بر جو استان  کرمانشاه حاکم بوده که گاهی اوقات ممکن است در نواحی  کوهستانی  با رگبار موقت  باران همراه شود.

 مدیر کل سازمان هواشناسی استان کرمانشاه افزود: از عصر فردا سه شنبه تا صبح جمعه عبور موجی ناپایدار از جو منطقه شرایط را برای بارندگی همراه با وقوع رعد و برق در سطح استان مهیا می‌کند.

پارسا بیان کرد: همچنین بارندگی به ویژه در روز پنجشنبه  و در نواحی  شمالی و شرقی استان نمود بیشتری خواهد داشت.

وی گرم ترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته  را سومار با حداکثر ۳۲ درجه سانتیگراد عنوان کرد و گفت: سنقروکلیایی با حداقل ۵ درجه سانتیگراد  بالای صفر خنک ترین  نقطه استان اعلام شده است.

کد مطلب 3620242

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