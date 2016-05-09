ورود سامانه بارشی به استان کرمانشاه از روز سه شنبه

شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی تا بعد از ظهر فردا سه شنبه شرایط ناپایدار و ضعیفی بر جو استان کرمانشاه حاکم بوده که گاهی اوقات ممکن است در نواحی کوهستانی با رگبار موقت باران همراه شود.

مدیر کل سازمان هواشناسی استان کرمانشاه افزود: از عصر فردا سه شنبه تا صبح جمعه عبور موجی ناپایدار از جو منطقه شرایط را برای بارندگی همراه با وقوع رعد و برق در سطح استان مهیا می‌کند.

پارسا بیان کرد: همچنین بارندگی به ویژه در روز پنجشنبه و در نواحی شمالی و شرقی استان نمود بیشتری خواهد داشت.

وی گرم ترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته را سومار با حداکثر ۳۲ درجه سانتیگراد عنوان کرد و گفت: سنقروکلیایی با حداقل ۵ درجه سانتیگراد بالای صفر خنک ترین نقطه استان اعلام شده است.