به گزارش خبرنگار مهر، روز پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه اولین همایش ملی فوتبال پایه به میزبانی تالار شهیدان نژاد فلاح کرج و با حضور مربیان فعال کشور برگزار خواهد شد.

در این همایش که به همت آکادمی ملی فوتبال ایران و همکاری هیئت فوتبال البرز برگزار می شود قرار است مفاهیم و آموزه های مهم حوزه فوتبال پایه و دانش افزایی مربیان در آن مطرح شود.

بنابر اعلام مسئولان آکادمی ملی فوتبال ایران بیش از ۶۰۰ مربی فعال در رده پایه قرار است در این همایش یک روزه حضور پیدا کنند.

این همایش در آستانه تعطیلی مدارس و اوقات فراغت نونهالان و نوجوانان برگزار می شود و به نوعی خط مشی آموزشی مربیان در آن تبیین خواهد شد.

در دیگر رویداد مهم این هفته محمدشهر کرج روز جمعه ۲۴ اردیبهشت ماه میزبان مسابقات ۸ جانبه فوتبال پایه با حضور فعال ترین باشگاه های البرزی خواهد بود.

این مسابقات به همت باشگاه «پورالبرز» و همکاری مدیریت شهری محمدشهر با نظارت آکادمی ملی فوتبال ایران در ورزشگاه ۲۲ بهمن محمدشهربرگزار خواهد شد. در این مسابقات ۸ تیم پرسپولیس، استقلال، کانون، ماه سما، سپهر، درناپرهام و پور البرز(۲ تیم) در رده سنی زیر ۱۲ سال با یکدیگر رقابت می کنند.