کدام خطوط مترو در سال ۹۵ به بهره برداری می رسد؟

سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خطوط مترویی که قرار است در سال ۹۵ به بهرهبرداری برسند گفت: راهاندازی خط ۷ مترو که خطی بهصورت L است از شرق تهران به سمت غرب و از غرب به سمت شمال در سال ۹۵ راهاندازی خواهد شد.
وی ادامه داد: تعدادی از ایستگاههای خط سه نیز به بهرهبرداری خواهد رسید و همچنین به ناوگان این خط نیز اضافه خواهد شد.
معاون شهردار تهران در خصوص آخرین وضعیت تصمیم گیری برای خط متروی خیابان ولی عصر گفت: خط خیابان ولیعصر(عج) یک پیشنهاد است که مدیریت شهری بتواند از میدان قدس و در ادامه میدان تجریش و خیابان ولیعصر تا میدان ولیعصر (عج) یک خط مترو احداث کند که در حد یک پیشنهاد اولیه مطرح شده است. باید مطالعات ترافیکی این خط تکمیل شود و بعد از تایید مطالعات ترافیکی در شورای شهر و کمیسیون عمران، در شورای عالی هماهنگی ترافیکی کشور به تصویب برسد. آن زمان است که میتوان این پروژه را آغاز کرد و میتوانیم بگوییم سرمایهگذار بخش خصوصی به آن ورود پیدا کند. ما در خیابان ولیعصر ظرفیتهایی داریم که در صورتی که در آن ساخت و ساز شود، شانس ساخت مترو در آن کاهش پیدا میکند. در نتیجه این بحث مطرح شد که اگر ما این مراحل تصویب را به سرعت پشت سر بگذاریم، میتوانیم قبل از تکمیل این ظرفیتها، سرمایهگذارانی را برای ساخت مترو ترغیب کنیم.
تشکریهاشمی تاکید کرد: هنوز شهرداری این پروژه را قطعی نکرده است اما تجربه کاری ما و اطلاعات اولیه مشخص کرده است که این محور یکی از کریدورهای خوب برای مسافران خواهد بود و ظرفیت متروسازی را دارد اما تا زمانی که این طرح در نهادهای تصمیمگیر به تصویب نرسد، استعداد واگذاری به بخش خصوصی را ندارد.
دریافت عوارض از اتوبان ها امسال اجرایی نمی شود
معاون شهردار تهران در خصوص تصمیم گیری برای دریافت عوارض از تونل ها و معابر خاص شهری گفت: به دو شکل می توان این عوارض را دریافت کرد. یک مدل این است که بخش خصوصی بیاید و یک تونل شهری بسازد و برای آنکه پول این ساخت و ساز برگردانده شود، عوارض آن دریافت شود. این مدلی است که مورد علاقه شورای اسلامی شهر تهران است. چیزی که در اتوبانهای بین شهری زیاد میبینیم.
وی ادامه داد: مدل دیگر، لایحهای است که ما به شورا داده بودیم که در آن برای تامین هزینه نگهداشت پلها و تونلها درخواست کرده بودیم کسانی که از این معابر عبور میکنند، عوارض پرداخت کنند. در حال حاضر تمام مردم شهر تهران بدون آنکه از این معابر عبور کنند، عوارض سالانه هزینه نگهداری این معابر را میدهند در حالی که ما پیشنهاد کرده بودیم تنها کسانی این هزینه را بپردازند که از آن استفاده میکنند و این موضوع به عدالت نیز نزدیکتر است، اما به دلیل آنکه در محافل تخصصی و عمومی، دیدگاههایی در این رابطه مطرح شد، ترجیح دادیم برای استفاده از نظرات مختلف و جامعیت لایحه، آن را پس بگیریم و در حال حاضر این لایحه در سال ۹۵ اجرایی نخواهد شد.
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