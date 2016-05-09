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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۵۴

رئیس جمهوری اتریش:

مرز اتریش و ایتالیا بسته نمی‌شود

مرز اتریش و ایتالیا بسته نمی‌شود

رئیس جمهوری اتریش در دیدار با همتای ایتالیایی خود اظهار داشت که مرز این کشور با ایتالیا بسته نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، «هاینس فيشر» در آخرين سفر دوره ریاست جمهوری خود به رم در كنفرانس خبری با «سرجیو ماتارلا» همتای ایتالیایی اش اظهار داشت: اتریش تنها به منظور جلوگیری از عبور غير قانونی پناهجویان تصميم به افزايش كنترل مرز دو كشور با نام «برنر» گرفته و قصد بستن مرز را ندارد.

رئیس جمهوری اتریش همچنین تاکید کرد: اين اقدام تنها برای مدت كوتاهی انجام خواهد گرفت و بعد از آنكه عبور غيرقانونی پناهجویان به پايان رسيد، كنترل ها برداشته و مرزها مجددا به حالت قبل خود باز می گردد. 

روسای جمهوری اتریش و ایتالیا در ادامه خواستار حل بحران پناهجویان در اتحاديه اروپا، برقراری امنيت در مرزهای خارجی شدند.

اتریش بزودی شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.

کد مطلب 3620262
شقایق لامع زاده

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