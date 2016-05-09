به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، «هاینس فيشر» در آخرين سفر دوره ریاست جمهوری خود به رم در كنفرانس خبری با «سرجیو ماتارلا» همتای ایتالیایی اش اظهار داشت: اتریش تنها به منظور جلوگیری از عبور غير قانونی پناهجویان تصميم به افزايش كنترل مرز دو كشور با نام «برنر» گرفته و قصد بستن مرز را ندارد.



رئیس جمهوری اتریش همچنین تاکید کرد: اين اقدام تنها برای مدت كوتاهی انجام خواهد گرفت و بعد از آنكه عبور غيرقانونی پناهجویان به پايان رسيد، كنترل ها برداشته و مرزها مجددا به حالت قبل خود باز می گردد.



روسای جمهوری اتریش و ایتالیا در ادامه خواستار حل بحران پناهجویان در اتحاديه اروپا، برقراری امنيت در مرزهای خارجی شدند.



اتریش بزودی شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.