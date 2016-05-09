انتقادشهردار تهران به برنامه ششم توسعه/خطر دولتی شدن شهرداری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته مطابق ادوار پیشین، نشست محمدباقر قالیباف با جمعی از نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی از کمیسیون های مختلف و خانواده های آنان در برج میلاد تهران برگزار شد.

شهردار تهران طی سخنانی در این مراسم تصریح کرد: بنده وظیفه دارم به نیابت از همه همکارانم در مدیریت شهری تهران، شهرداران کلانشهرها و مراکز استان ها از زحمات یکایک نمایندگان در دوره نهم مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کنم.

وی هدف از برگزاری این نشست را تقدیر و تشکر از نمایندگان و زحمات آن ها در حوزه مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: ما همواره این سنت حسنه را داشتیم که در پایان هر دوره مجلس شورای اسلامی این نشست را با نمایندگان برگزار می کردیم و دوره بعدی نیز با آغاز مجلس شورای اسلامی جلسه ای با نمایندگان دوره جدید برقرار می کردیم.

شهردار تهران در ادامه تاکید کرد: انصافا در سال های گذشته روند حاکم بر تقویت شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی، روند مثبتی بوده است؛ البته تا کنون این روند فراز و نشیب های زیادی را طی کرده و نقاط ضعفی هم داشته ایم اما برآیند کار بسیار مثبت بوده است. در این میان ممکن است شهرهای کوچک تر مقداری مشکلات بیشتری داشته باشند ولی شهرهای بزرگ تر خودشان را پیدا کرده اند.

قالیباف خاطرنشان کرد: همراهی خوب نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی خصوصا در فراکسیون مدیریت شهری در برنامه و بودجه سالانه و همچنین در زمینه اصلاح قوانین باعث شد تا در مجموع مدیریت شهری تقویت شود. البته گاهی ممکن است بعضی مصوبات مورد اعتراض ما هم قرار گیرد اما در نهایت مجموعه اقدامات، منجر به تقویت مدیریت شهری در دوره نهم شد.

وی در ادامه به بیان ویژگی های ذاتی مجلس شورای اسلامی و پرداخت و گفت: یکی از ویژگی هایی که در ذات و جوهره مجلس شورای اسلامی به صورت دائمی وجود دارد، استقلال مجلس است. ممکن است ما و دیگر قوا خواسته هایی را داشته باشیم اما به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و بر اساس قانون اساسی و فرمایش حضرت امام (ره) مجلس در راس امور بوده و استقلال ذاتی دارد. در نهایت هر تصمیمی که در مجلس گرفته شود، مورد قبول همه آحاد مردم و مجموعه دستگاه های دولتی و غیر دولتی است.

شهردار تهران ویژگی ذاتی دیگر مجلس را مردمی بودن مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: مجلسی که بر خواسته از باورهای انقلاب اسلامی است، در کنار استقلال خود مردمی هم هست.

قالیباف یادآور شد: در حین اینکه حتما مجلس تضارب آرا، سلایق و گرایش های خود را دارد اما در کنار آن همدلی و همزبانی در ذات مجلس است؛ به خصوص همدلی و همزبانی برای موضوعاتی که جنبه ملی داشته و در ابعاد مختلف برای پیشرفت کشور و مردم تاثیرگذار است.

وی تاکید کرد: بدون شک همه جامعه و به خصوص مجلس شورای اسلامی همیشه روحیه استکبارستیزی دارند، این موارد از ویژگی های انقلاب اسلامی به شمار می رود که تبلور آن نیز همیشه در مجلس شورای اسلامی بوده و خواهد بود.

شهردار تهران یکی از بسترهای مهم استکبارستیزی را کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و گفت: وقتی نظام مقدس جمهوری اسلامی یک نظام کارآمد باشد، این بزرگ ترین مبارزه با استکبار است. در این مسیر توجه به مردم، حل مشکلات مردم، کمک به مردم و امیدوار کردن آن ها به آینده نظام و انقلاب یکی از مهم ترین حرکت های ضداستکباری است. این از ویژگی هایی است که در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی بوده است و حتما در دوره دهم مجلس شورای اسلامی هم خواهد بود.

قالیباف اظهار داشت: تا زمانی که در این مسیر و صراط منطبق بر سنت های الهی و آرمان های انقلاب حرکت کنیم، نصرت و عنایت خداوند نیز شامل حال همه ملت، جامعه و به خصوص مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت شوراها و شهرداری ها در کشور عنوان داشت: بر اساس باورهایی که از قانون اساسی، انقلاب اسلامی و نگاه های حضرت امام (ره) داریم ضروری است نسبت به تقویت مدیریت شهری و نهاد های عمومی غیردولتی همچون شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر اقدام کنیم چرا که در تفکیک کار ملی و محلی باید حوزه مدیریت شهری و شوراها تقویت شوند.

شهردار تهران گفت: اگر لایحه ای برنامه ششم به همین شکل و با همین رویکرد ادامه پیدا کند، باعث تضعیف جدی شهرداری ها و شوراهای شهر می شود. در واقع معنی روشن این لایحه آن است که همه شهرداری ها دولتی شده و بار سنگینی به بودجه دولت تحمیل کنیم که این به مصلحت کشور نیست. این در حالی است که باید اجازه دهیم شوراها و شهرداری ها تقویت شوند.

قالیباف با تاکید بر ضرورت پرهیز از اضافه شدن بار اضافی به دولت تصریح کرد: دولت هم اکنون در موضوعات و مشکلات اقتصادی و ساختاری خودش قرار دارد و نباید این بار را هم به دوش دولت اضافه کنیم؛ از این رو باید در ساختار دولت تفکیک کار ملی و محلی را داشته باشیم و در کنار آن کارهای تصدی گری و تولی گری را نیز از یکدیگر تفکیک کنیم.

وی ادامه داد: باید کارهای محلی و تصدی گری - هرچقدر که کوچگ و بزرگ باشند – را به شوراهای شهر، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کنیم و هر اموری که جنبه حاکمیتی و تولی گری دارند - هرچقدر هم کوچک باشند - باید در اختیار دولت باشد. این تنها راه نجات کشور از چالش های پیش رو است تا در یک کار راهبردی برای آینده بتوانیم مشکلات ملی را حل و فصل کرده و پول ملی را تقویت کنیم.

شهردار تهران همچنین گفت: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی یک قدرت بزرگ منطقه ای است. از این رو با تفکیک کار ملی و محلی باید بتوانیم از منافع انقلاب و نظام در عرصه سیاست خارجی دفاع کرده، پیشرفت های علمی داشته باشیم و بخش های حاکمیتی را تقویت کنیم.

در ابتدای این نشست کرمی، مشاور شهردار تهران در امور مجلس ضمن تشکر از همکاری خوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران، از ارتباط مناسب نمایندگان مردم در خانه ملت با این حوزه قدردانی کرد.

همچنین محمدرضا باهنر، نماینده مردم تهران در مجلس نهم نیز ضمن تقدیر و تشکر از شهردار تهران و اعضای شورای اسلامی شهر تصریح کرد: نشست شهردار تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک سنت پسندیده است که در تمامی دوره ها پیش از پایان مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

نماینده مردم تهران در خانه ملت در ادامه نمایندگی مجلس را یک مسئولیت ویژه دانست و گفت: مجلس دهم ظرفیت یک مجلس کارآفرین، موید دولت در انجام وظایف و مواظب دولت در جهت اجرای درست قوانین را دارد. از این رو برای نمایندگان مجلس دهم آرزوی توفیق داریم.

وی در پایان ضمن تاکید بر ضروت ارتباط مستمر نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: در هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصویب کردیم که دفتر دائمی نمایندگان ادوار مجلس زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد تا بتوانیم از ظرفیت های این سرمایه اجتماعی بزرگ، استفاده کنیم.