به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان شرکت در دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۵ می توانند از ۲۲ تا ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۵ با ورود به سایت سازمان سنجش نسبت به ثبت نام در این دوره اقدام کنند.

پذیرش در این دوره در ۳۱ رشته بدون آزمون (پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی) و در ۱۱ رشته با آزمون است. ثبت‌نام برای شرکت در این دوره و آزمون منحصراً بصورت اینترنتی صورت می گیرد.

داوطلبان متقاضی ثبت‌نام که دارای شرایط عمومی و اختصاصی هستند می‌توانند در آزمون مذکور ثبت‌نام و شرکت کنند.

علاقمندان به تحصیل در دوره‌های کاردانی باید ضمن اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه شاهد و ایثارگر در صورتی که دارای شرایط مذکور باشند به عنوان داوطلب مقطع کاردانی منحصراً در یک رشته امتحانی و متناسب با رشته تحصیلی و کد رایانه ای چهار رقمی دیپلم خود متقاضی ادامه تحصیل شوند.

دفترچه راهنمای شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش منتشر می شود.

متقاضیان ثبت‌نام‌ باید برای‌ شرکت‌ در آزمون ‌سال ۱۳۹۵ به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه کنند و با دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام از پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت‌نام را آماده کنند.

با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام منحصراً بصورت اینترنتی انجام می‌گیرد، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان و پرداخت مبلغ ۱۸۰ هزار ریال (۱۸ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

چنانچه داوطلبی علاقمند به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی موسسات آموزش عالی غیر دولتی– غیرانتفاعی است لازم است علاوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، مبلغ ۴۶ هزار ریال (۴ هزار و ۶۰۰ تومان) دیگر نیز برای دوره های مذکور پرداخت کند.

آن دسته از داوطلبانی که در زمان ثبت‌نام، دانش آموز سال آخر بوده و موفق به دریافت مدرک دیپلم نشده‌اند، ضرورت دارد در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون (در روزهای ۱۹ تا ۲۱ مردادماه ۹۵) با مراجعه به قسمت ویرایش اطلاعات کارت نسبت به درج و یا ویرایش معدل دیپلم اقدام کنند.

چنانچه داوطلبی در مرحله ثبت نام اطلاعات غلط ارائه کند و یا در ارسال عکس خود مرتکب اشتباه شود (اعم از اینکه سهواً و یا عمداً باشد) به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۳۹۵ در روز جمعه ۲۱ مرداد برگزار می شود.

داوطلبان لازم است از سه‌شنبه ۱۹ مرداد تا پنجشنبه ۲۱ مرداد با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.

محل آزمون داوطلبان بر اساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در بند ۳۰ تقاضانامه تعیین می‌ شود. لذا مقتضی است داوطلبان با مراجعه به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و درج کد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت‌نام اقدام کنند.

از تعداد ۴۲ رشته امتحانی در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۴ پذیرش ۱۱ رشته امتحانی از طریق آزمون و پذیرش در ۳۱ رشته امتحانی صرفاً با سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) است.

رشته های امتحانی صرفاً با سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم)

کدرشته امتحانی نام رشته امتحانی نوع پذیرش ۱۱ الکترونیک با سوابق تحصیلی ۱۵ ساخت و تولید با سوابق تحصیلی ۱۶ نقشه کشی عمومی – نقشه کشی و طراحی صنعتی با سوابق تحصیلی ۱۸ صنایع فلزی با سوابق تحصیلی ۲۰ صنایع چوب و کاغذ با سوابق تحصیلی ۲۱ چاپ با سوابق تحصیلی ۲۲ ساختمان با سوابق تحصیلی ۲۵ صنایع شیمیایی با سوابق تحصیلی ۲۶ صنایع نساجی با سوابق تحصیلی ۲۷ متالورژی با سوابق تحصیلی ۲۸ سرامیک با سوابق تحصیلی ۲۹ معدن با سوابق تحصیلی ۳۰ ناوبری با سوابق تحصیلی ۳۱ الکترونیک و مخابرات دریایی با سوابق تحصیلی ۳۲ مکانیک موتورهای دریایی با سوابق تحصیلی ۳۴ امور اداری با سوابق تحصیلی ۳۵ کودکیاری با سوابق تحصیلی ۳۷ طراحی و دوخت با سوابق تحصیلی ۴۰ هنرهای تجسمی - نقاشی با سوابق تحصیلی ۴۱ فرش دستباف با سوابق تحصیلی ۴۲ قلم زنی با سوابق تحصیلی ۴۳ امور دامی با سوابق تحصیلی ۴۴ گاوداری صنعتی با سوابق تحصیلی ۴۵ مرغداری صنعتی با سوابق تحصیلی ۴۶ تکثیر و پرورش آبزیان با سوابق تحصیلی ۴۷ پرورش زنبور عسل با سوابق تحصیلی ۴۸ امور زراعی و باغی با سوابق تحصیلی ۴۹ گل و گیاهان زینتی با سوابق تحصیلی ۵۰ ماشینهای کشاورزی با سوابق تحصیلی ۵۲ موسیقی با سوابق تحصیلی ۵۳ هتلداری با سوابق تحصیلی ۱۲ الکتروتکنیک با آزمون ۱۴ کامپیوتر با آزمون ۱۷ مکانیک خودرو با آزمون ۱۹ تاسیسات با آزمون ۲۳ نقشه کشی معماری با آزمون ۲۴ نقشه برداری با آزمون ۳۳ حسابداری بازرگانی با آزمون ۳۶ مدیریت خانواده با آزمون ۳۸ تربیت بدنی با آزمون ۳۹ گرافیک با آزمون ۵۱ صنایع غذایی با آزمون

داوطلبان برای اطلاع از مقررات وظیفه عمومی، شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر و همچنین شرایط و ضوابط اتباع خارجی به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و دفترچه راهنمای ثبت‌نام مراجعه کنند.

هرگونه‌ تغییری‌ از طریق‌ نشریه پیک‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبری‌ و اطلاع‌رسانی‌ سازمان ‌سنجش‌)، پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و در صورت لزوم ‌از طریق رسانه‌های عمومی ‌اعلام ‌خواهد شد.