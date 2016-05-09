«اعیانی» از شهرداری سراب خداحافظی کرد/ «حسین پوری» سرپرست شد

به گزارش خبرنگار مهر، استعفای مرتضی اعیانی شهردار سراب با رأی چهار عضو از مجموع هفت عضو شورای اسلامی شهر سراب مورد موافقت قرار گرفت.
همچنین اعضای شورای اسلامی شهر سراب احمد حسین پوری شهردار سابق و مسئول امور حقوقی شهرداری این شهر را به عنوان سرپرست جدید این مجموعه انتخاب کردند.
گفتنی است چند روز قبل سه عضو شورای اسلامی شهر با امضای طرح استیضاح ۱۸ بندی شهردار سراب را به چالش کشیدند اما با تقدیم استعفای شهردار و رأی موافق چهار عضو دیگر شورا، استعفای اعیانی بر استیضاح ترجیح داده شد که البته در این میان اخبار ضد و نقیضی از معرفی و انتخاب اعیانی بهعنوان شهردار اهر هم به گوش میرسد.
مرتضی اعیانی شهردار سراب با تأیید خبر استعفای خود گفت: بهرغم میل باطنی، تمایلی برای ادامه حضور در کسوت شهرداری ندارم چرا که کار شهرداری بهصورت تیمی و گروهی است و چنانچه ناهماهنگی در این همکاری جمعی بوجود آید، روند خدمترسانی به شهروندان با مشکل مواجه خواهد شد.
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