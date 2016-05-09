زنگ خطر کاهش ازدواج درخراسان جنوبی/برنامه مسئولان برای ازدواج

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: ازدواج دعوت به رستگاری است، جشن امید به سلاله پیوندی نجیبانه!... ازدواج یعنی همان حلقه وصلی که عاشقی را به معشوق می‌رساند و دفتر زندگی را پر از خاطره های تلخ و شیرین می‌کند.

از پدرانمان که می‌پرسیم از ازدواج آسان و شروع زندگی با دست خالی و خوشبختی جاودانه ای که نصیبشان شده، سخن می‌گویند. اما امروز را که نظاره می‌کنیم، جوان هایی را می‌بینیم که به هزاران سختی قدم در زندگی مشترک می‌گذارند.

بی تردید بهترین گام زندگی هر فرد ازدواج است و شیرین‌ترین روزهایش نیز روزهای وصال...، اما امروزه عرف و شرایط ناپسند و نابجا، جای این شیرینی فراموش نا شدنی را پر کرده....نمی‌دانم، احساس آدم‌ها وارد بازار خرید و فروش شده، یا ذائقه های زندگی متفاوت شده است.

شاید روزی که دهان پیامبر(ص) با جملات شیرین «النکاح سنتی» جانی تازه بر وجود پر از خروش جوانان انداخت، بهترین حالات را برای زندگانی ادوار آینده رقم زد. جملاتی که حلاوت وشیرینی اش به همان اندازه بر دل می‌نشیند که سختی و دشواری‌اش به بزرگ شدن جوانان برای زندگی پر از فرصت و مخاطره کمک می‌کند.

امروز را که بنگری وجود مشکلات اقتصادی، ضعف فرهنگی و اجتماعی دایره ازدواج را بر جوانان تنگ کرده است و هزاران علامت سوال پیش روی آن‌ها است که چرا مسئولان برای تسهیل آن چاره اندیشی نمی‌کنند.

شاید این برکت سخن پیامبر یادمان رفته است که فرمودند:« ازدواج را بر فرزندانتان دشوار نسازید که همانا کمرهمت بستن به این امر خود عبادت است».

نبود شغل و مسکن از موانع ازدواج جوانان

یک دانشجوی بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به موانع ازدواج جوانان، اظهار کرد: در حال حاضر داشتن شغل و مسکن، اغلب به عنوان شرط لازم برای ازدواج شمرده شده و عملا مانع ازدواج بسیاری از جوانان می‌شود.

اشرف السادات امینی با بیان اینکه هم اکنون جوانان زیادی بیکار و مجرد هستند، افزود: فراهم کردن میلیون‌ها شغل و مسکن برای این جوانان امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به راه حل این مشکل از سوی مسئولان و خانواده‌ها، اظهار کرد: باید ازدواج آسان در خانواده‌ها فرهنگ سازی شده و از تجمل گرایی در این امر پرهیز شود.

امینی ادامه داد: باید با انجام برنامه های فرهنگی آیین های نادرست ازدواج های کنونی از جامعه برداشته شود.

وام ازدواج پاسخگوی رفع مشکلات نیست

یکی دیگر از جوانان بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رکود اقتصادی در دل جوانان ترس زیادی از ازدواج ایجاد کرده است، گفت: سه سال است قصد ازدواج دارم اما مشکلات و گرانی‌ها انگیزه ام را خاموش می‌کند.

رضا هاشمی نژاد با بیان اینکه تشکیل یک زندگی ساده نیازمند میلیون‌ها تومان هزینه است، افزود: وام های تسهیلاتی ازدواج، پاسخگوی رفع مشکلات کنونی نیست.

مهریه بالا بار سنگین ازدواج های کنونی

اسماعیل اسماعیلی هم یکی دیگر از جوانان بیرجندی است و در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شرایط ازدواج به گونه ای شده است که اگر مانند دیگران مجلسی باشکوه برگزار نشود، مورد تمسخر قرار می‌گیریم.

وی با تاکید بر اینکه باید مسئولان فرهنگ و رسوم ازدواج ساده را نهادینه کنند، گفت: نهادینه کردن و اعمال قانون برای مسئولان دشوار نیست و باید این امر در ازدواج نیز صورت گیرد.

اسماعیلی ادامه داد: در شرایط کنونی رسم های پرخرج از قبیل خرید طلا، لباس، مهریه سنگین، جهیزیه گران و مراسمات چند گانه، مخارج غیرضروری و سنگینی به بار می‌آورد.

وی افزود: رسانه‌ها و صدا و سیما باید با نشان دادن عواقب ناگوار این مسئله، جوانان را به سمت اعتدال گرایی در امر ازدواج تشویق کنند.

مستندسازی از ازدواج های ساده

یک بانوی بیرجندی هم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به رفع مشکلات کنونی ازدواج جوانان، اظهار کرد: به تصویر کشیدن الگوهای مناسب و نمونه برای فرهنگ سازی صحیح ازدواج در جامعه بسیار موثر است.

مرضیه حسنی ادامه داد: تهیه گزارش و مستندسازی از مراسم خطبه های عقد زوج هایی که در حضور عالمان و فقیهان دینی، با سادگی و معنویت انجام می‌شود نیز یکی دیگر از راهکارهای فرهنگ سازی ازدواج ساده است.

وی با بیان اینکه مسئولان باید وام های ازدواج را بالا ببرند، اظهارکرد: برای گسترش امر ازدواج، آماده کردن بستر مناسب برای این امر مبارک است.

حسنی ادامه داد: همچنین باید فرهنگ ناب دینی و الگوهای علمی و اسلامی جایگزین فرهنگ رایج ازدواج جوانان شوند.

کاهش ۶ درصدی ازدواج در سال گذشته

مدیرکل ثبت و احوال خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار ازدواج در سال گذشته، اظهار کرد: در سال ۹۴، هفت هزار و ۵۹۵ مورد ازدواج در استان صورت گرفته است.

علی پورحسین با بیان اینکه در سال ۹۳ نیز هشت هزار و ۸۱ مورد ازدواج به ثبت رسیده است، گفت: نسبت ازدواج در سال ۹۴ نسبت به ۹۳، ۶ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به میزان طلاق در سال گذشته، بیان کرد: همچنین آمار طلاق در سال۹۴ نسبت به سال ۹۳ با افزایش ۹.۹ درصدی همراه بوده است.

پورحسین ادامه داد: میزان طلاق در سال ۹۴، یک هزار ۱۲۳ مورد و در سال ۹۳ نیز یک هزار و ۲۱ مورد بوده است.

در کنار کاهش آمار ازدواج افزایش آمار طلاق نیز زنگ خطری بزرگتر برای استان خراسان جنوبی است چرا که با از هم پاشیدن کانون یک خانواده آمار آسیب های اجتماعی بالا خواهد رفت .

اما طلاق این انتهای بی انتها که این روزها قبح آن در جامعه شکسته شده، موجب شده تا استان خراسان جنوبی به گفته مسئولان امر دومین رتبه آمار طلاق در کشور را داشته باشد.

اجرای طرح « کاهش طلاق و افزایش رضایتمندی زناشویی» در استان

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های انجام شده در راستای کاهش طلاق در استان، اظهار کرد: طرح های « مطلع مهر» و « آیت» طی دو سال گذشته در استان اجرا شد.

مژگان شریفی افزود: این طرح‌ها برای جوانان و در قالب کارگاه های آموزشی در سطح استان به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به برنامه های پیش رو، اظهار کرد: طرح « کاهش طلاق و افزایش رضایتمندی زناشویی» بعد از ماه مبارک رمضان در خراسان جنوبی اجرا می‌شود.

شریفی اهمیت دادن به نهاد خانواده و تحکیم جایگاه با ارزش آن را یکی از اهداف این طرح دانست و گفت: افزایش سطح آگاهی افراد نسبت به حقوق و تکالیف خانواده، شناسایی آسیب های اجتماعی طلاق در شهرستان های استان و درک صحیح نیازها و احساسات افراد از دیگر اهداف این طرح است.

وی شناسایی علل های احتمالی آسیب های اجتماعی طلاق و شناسایی نیازهای آموزشی در زمینه پیشگیری از این آسیب‌ها را از جمله اهداف طرح دانست.

بنا به گفته مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی این طرح برای بیش از ۳ هزار نفر در خراسان جنوبی اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح به آموزش مهارت های زندگی پیش، قبل و بعد از ازدواج و آموزش سلامت جنسی نیز می‌پردازد.

بیمه ازدواج جوانان فراهم می‌شود

سرپرست معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات ازدواج جوانان، اظهار کرد: باید همه دستگاه های اجرایی برای رفع این مشکلات با یکدیگر همکاری کنند.

مهدی قناد با بیان اینکه مشکل ازدواج در همه جوامع شیوع دارد، افزود: جوانان نیز از سرمایه های بزرگ اجتماعی بوده که باید در همه جوانب به خصوص ازدواج، مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به تسهیلات پیش بینی شده برای کمک به ازدواج جوانان، اظهار کرد: بیمه ازدواج جوانان در راستای توجه به نسل جوان و با هدف تسهیل ازدواج فراهم می‌شود.

قناد ادامه داد: مشاوره های پیش از ازدواج یکی دیگر از برنامه های این اداره کل بوده که باعث جلوگیری از مشکلات بعد از ازدواج می‌شود.

بیکاری، وضعیت اقتصادی و نبود شغل، انگیزه جوانان را برای ازدواج سلب کرده که نیازمند فراهم آوردن بستر مناسب از سوی مسئولان است.