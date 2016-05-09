ستاد استقرار پایه دهم تحصیلی در مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار نظری صبح دوشنبه در گردهمایی معاونان متوسطه کر با موضوع تدوین آییننامه استقرار پایه دهم مدارس در ساری افزود: زمان عنصر مهم و کلیدی به شمار میرود و هرچه قدر تغییرات در زمان مساعد اتفاق رخ دهد به نتایج بهتری میرسیم.
وی اظهار داشت: رویکرد جدیدی با استقرار پایه دهم ایجاد شد و هر تغییری نیاز به سیاستگذاریهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است.
معاون آموزش متوسطه آموزشوپرورش مازندران یادآور شد: اهداف بلندمدت به ما گوشزد میکند که میخواهیم به کجا برویم و به کجا برسم و اگر تغییر را یک راهبرد تازه تعبیر کنیم مهمترین آفت آن میل به بازگشت به حالت اولیه است.
نظری ادامه داد: آنچه در تغییر نظام آموزشی رخ داد و آنچه باید به آن پرداخته میشد، محتوا بود نه شکل ظاهر اما قطعاً خسران بازگشت به وضعیت اول بیشتر از عبور از این وضعیت است.
معاون آموزشوپرورش مازندران یادآور شد: برای تغییر نیازمند الگوهایی هستیم و بهرهوری نگرش واقع بینانه به زندگی است که باید مدنظر قرار گیرد.
نظری خواستار توجه ویژه به کیفیتبخشی شد و گفت: تشکیل ستاد و کمیته استقرار پایه دهم در استان شکلگرفته است.
وی از برگزاری جلسه مشترک با معاونت پژوهش و برنامهریزی برای استقرار پایه دهم خبر داد و گفت: بررسی وضعیت موجود، ساماندهی نیروی انسانی، فضا و تجهیزات برای این امر صورت گرفته است.
معاون آموزشوپرورش مازندران یادآور شد: وجود بیحدوحصر مدارس خاص در حال حاضر زجر دهنده است که سبب فقیر شدن مدارس دولتی میشود و توازن مدارس را بر هم میزند.
نظری آموزش معلمان را برای استقرار پایه دهم را از دیگر برنامهها ذکر کرد و گفت: تربیت مدرسان میانی برای آموزش مدرسان و معلمان مدنظر قرارگرفته است.
وی هدایت تحصیلی را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: یکی از گرهها این است که معلمان به سند تحول بنیادین اطلاع و آموزش کافی ندارند.
وی درباره پوشش تحصیلی گفت: میزان پوشش تحصیلی در استان ۹۱.۵ درصد در مقطع دوم متوسطه است درحالیکه این میزان در کشور ۸۲ درصد است.
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