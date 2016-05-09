حل معضل شناسایی کودکان مبتلا به اوتیسم/ برنامه جامع تدوین شد

مجید قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی دانش آموزان اوتیسم گفت: بیش از ۲۰ مدرسه ویژه دانش آموزان اوتیسم در شهرهای بزرگ کشور وجود دارد.

وی افزود: یک برنامه اساسی و جامع برای دانش آموزان اوتیسم طراحی کرده ایم و راهنماهایی را در اختیار معلم و دانش آموز و والدین قرار خواهیم داد.

رییس آموزش و پرورش استثنایی کشور بیان کرد: یکی از معضلات ما نبود ابزار سنجش دقیق که از کارایی لازم برخوردار باشد، است و دانشگاه های ما نیز از دانش کافی در حوزه اوتیسم برخوردار نیستند که به ما کمک کنند.

وی با بیان اینکه طی طرح سنجش سلامت دانش آموزان اوتیسم شناسایی می شوند، گفت: دستگاه های سنجش دقیق برای ۶ سال تمام نداشتیم ناگزیر شدیم ابزار جدید از کشورهایی که حرفی برای گفتن در این زمینه دارند وارد کنیم.

قدمی تاکید کرد: سیاست ما برای دانش آموزان اوتیسم سراسر کشور توسعه خدمات آموزشی است، اما به دلیل پیچیدگی و تخصصی بودن اوتیسم نیاز به نیروهای متخصص و توانمند داریم.

وی اضافه کرد: متاسفانه دانشگاه های ما به دلیل نداشتن علم کافی در این زمینه نمی توانند نیروی مربوطه را تربیت کنند لذا باید خود سازمان با برگزاری دوره های ضمن خدمت نیرو تربیت کنند.

رییس آموزش وپرورش استثنایی کشور بیان کرد: این نوید را به والدینی که فرزند اوتیسم دارند می دهیم که آموزش و پرورش به سهم خود گام های موثری برداشته است و به دلیل پیچیدگی و کیفی بودن فرایند های اوتیسم دانشگاه ها جا مانده اند و آموزش وپرورش به تنهایی اقدامات را به جلو می برد تا در برنامه های دانش آموزان اوتیسم کیفیت ببخشد.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه خانواده ها داشتن محتوای آموزشی مناسب است گفت:با اقداماتی که در دستور کار داریم این دغدغه برطرف خواهد شد.

قدمی یاد آور شد: در حال حاضر یک هزار و ۵۰۰ دانش آموز اوتیسم داریم و بیش از ۲۰ مرکز در سراسر کشور راه اندازی کردیم.

وی با بیان اینکه در شهر های بزرگ مراکز اوتیسم داریم اضافه کرد: به دلیل تعداد کم دانش آموزان نمی توانیم مرکز مستقل راه اندازی کنیم عمدتا این دانش آموزان در کنار سایر دانش آموزان با نیازهای ویژه درس می خوانند.