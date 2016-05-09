«بارکد» در نوبت اکران عید فطر شیراز قرار می گیرد

رسول شهابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پس از پایان اکران بهاره سینماهای حوزه به استقبال نمایش فیلم های اکران عید فطر می رود، عنوان کرد: بارکد از جمله آثاری است که در فهرست اکران عید فطر سینماهای حوزه در فارس قرار می گیرد.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری فارس فیلم های پرمخاطب گروه سینماهای حوزه در شیراز را هم برشمرد و افزود: فیلم های ۵۰ کیلو آلبالو و من سالوادور نیستم در صدر فهرست آثار پرمخاطب سینماهای شیراز قرار دارد.

وی از اکران فوق العاده سینما سعدی خبر داد و گفت: به دلیل استقبال از فیلم ۵۰ کیلو آلبالو در سینما سعدی تا اطلاع ثانوی سانس۲۳ و ۳۰ دقیقه شب در این سینما اکران میشود.

شهابیان ادامه داد: برنامه اکران فیلم های گروه سینماهای حوزه در شیراز بدین ترتیب است که من سالوادور نیستم در سینما سعدی و ایران، ۵۰ کیلو آلبالو در سینما شیراز، بادیگارد در سینما فلسطین و ابد و یک روز در سینما پیام روی پرده قرار دارد.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری فارس با بیان اینکه علاقه مندان به سینما جهت خرید اینترنتی بلیط سینما شیراز وسعدی به سایت سینما تیکت (www.cinematicket.org) مراجعه نمایند، افزود: شناسه shirazcinema در تلگرام برای پی گیری آخرین رویدادهای سینماهای حوزه در شیراز راه اندازی شده است.