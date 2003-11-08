پرسپوليس با دو جلسه تمرين به تعطيلات مي رود

به گزارش خبرنگار "مهر" در حالي كه قبلا عنوان شده بود پرسپوليس پس از بازي با برق شيراز يك هفته را به استراحت كامل خواهد پرداخت اما بعد ازاين بازي تصميم آنها عوض شد.

براساس تصميم جديد كادر فني پرسپوليس بازيكنان اين تيم روزهاي شنبه و يكشنبه را به تمرين خواهند پرداخت و پس از آن تا روز شنبه هفته آينده استراحت خواهند كرد تا خود را براي ادامه بازيهاي آينده ليگ برتر آماده كنند. تمرينات دوروز اخير پرسپوليس بدون حضور وينكو بگوويچ برگزار خواهد شد.