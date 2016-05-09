به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی بعد از پیروزی تیم فوتبال تراکتورسازی برابر استقلال در هفته بیست و نهم لیگ برتر و حواشی این بازی گفت: من سرمربی استقلال اهواز بودم. در بازی استقلال اهواز و ملوان باعث شدیم ابومسلم در لیگ بماند. این بار سوم است که خدا دارد ما را آزمایش می کند و خوشحالم از این آزمون سربلند بیرون آمدیم. اگر امیر قلعه نویی چهار پنج گل می خورد آدم خوبی بود؟ آنوقت بحث شرافت چه می شد؟

وی افزود: مگر ما در تبریز به استقلال نباختیم؟ همانجا به آنها تبریک گفتم و اعلام کردم مسئولیت باخت با من است. آن موقع تبریزی ها ناراحت بودند ولی به تیم حریف کاری نداشتند. من امروز خوشحالم. به نتیجه کاری ندارم. اخلاق و شرافت در فوتبال دوباره ثابت شد.

سرمربی تراکتورسازی افزود: خدا را گواه می گیرم از دیشب بالای هزار پیامک برایم آمده و به من به خاطر شرافت فوتبال تبریک گفتند. فوتبال برد و باخت دارد و به نتیجه کاری ندارم.

قلعه نویی خاطرنشان کرد: از سردار سعادتی تشکر می کنم که محبتی کرد و نشان داد اخلاق در فوتبال هست. خیلی ها از آقا تختی مدال بیشتر آوردند ولی هنوز اسم تختی هست به خاطر منش پهلوانی. اگر من دیروز به استقلال باخته بودم، هزار انگ به من می چسباندند که استقلالی هستی.

وی افزود: اتفاقا الان روز برنده شدن خانواده آبی و تراکتور است مثل روزی که ما به استقلال اهواز باختیم، روز برنده شدن آبی بود. من سال قبل از آن سرمربی استقلال اهواز بودم و باختیم آیا باید توهین می کردیم. آن شد نقطه عطفی برای خانواده آبی که بخشی از آن اهوازی و بخشی از آن تهرانی بودند.

سرمربی تراکتورسازی تاکید کرد: از یک بخشی ناراحت بودم که گل دوم را در حضور شش مدافع خودمان خوردیم. واقعا فوتبال زیبایی بود. بازی سرعت بالایی داشت. اگر دفاع ما تمرکز بیشتری داشتند می توانستیم با اختلاف بیشتری ببریم. خدا را شکر می کنم هم اخلاق را بردیم و هم شرافت فوتبال را ثابت کردیم. نمی خواهم به مسائل فنی ورود کنم.

قلعه نویی ادامه داد: به نظرم این بازی برای خانواده تراکتور و استقلال این یک برد بود. حتی اگر به امتیاز این بازی نیاز نداشتیم باز هم این کار را باید می کردیم. کما اینکه مجید جلالی چند سال پیش همین کار را کرد.

وی با اشاره به بازی هفته آینده برابر استقلال اهواز، تاکید کرد: متاسفانه دو، سه مصدوم و محروم داریم. فاصله مسابقاتمان کم است ولی با تمام قوا این بازی را انجام می دهیم تا به کسب سهمیه آسیایی امید داشته باشیم.