به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «عرضه نظریه گفتمان بر فلسفه صدرا؛ مطالعه تطبیقی نظریه گفتمان با مبانی حکمت صدرایی» با حضور میثم قمشیان، ۲۱ اردیبهشت از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار میشود.
این برنامه نخستین نشست از سلسله نشستهای ارتباطات صدرایی است که از سوی پژوهشکده ارتباطات پژوهشگاه برگزار میشود.
«تشریح نظریه گفتمان»، «ارتباط نظریه گفتمان و روش تحلیل گفتمان»، «سنجش نسبت نظریه گفتمان با حقیقت و واقعیت» و «مقایسه نظریه گفتمان با حکمت صدرایی» از محورهای بحث در این نشست خواهد بود.
حضور پژوهشگران و علاقهمندان در این نشست آزاد است.
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