حمله افراد مسلح در «کراچی» پاکستان ۱۴ زخمی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، دو مهاجم در شهر «کراچی» مرکز ايالت «سند» پاکستان اقدام به پرتاب نارنجک به داخل هتلی کردند که در نتيجه آن ۱۴ تن مجروح شدند.

در نتیجه این حمله که در بخش «سنگولین» کراچی به وقوع پیوسته علاوه بر یک کودک و یک زن، ۱۲ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

به گفته مقامات پاکستانی، تمامی مجروحان به بيمارستان منتقل شده اند، حال دو نفر از زخمیان و خیم اعلام شده است.

پليس کراچی محدوده وقوع اين حمله را محاصره کرده است.

تا کنون هيچ گروهی مسئوليت اين حمله را بر عهده نگرفته است.

لازم به ذکر است که اخیرا نيز دو تن از شيعيان پاکستان با نام های «سيد خرم زکی» از مداحان اهل بيت و کارشناس علوم قرانی و همچنين «راو خالد» يک خبرنگار شيعه در رستورانی در شهر کراچی هدف تيراندازی قرار گرفتند و کشته شدند.